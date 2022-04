QUALI VERITÀ NASCOSTE POTRÀ SVELARE ORSINI A TEATRO VISTO CHE PARLA SENZA SOSTA DA MESI IN TV? - IL PROFESSORE DELLA LUISS SALE SUL PALCO ROMANO DELLA SALA UMBERTO: IL MONOLOGO, PRODOTTO DAL “FATTO QUOTIDIANO”, SI CHIAMA “UCRAINA, TUTTO QUELLO CHE NON CI DICONO” DAL TITOLO VAGAMENTE COMPLOTTISTA, CHE FA SORGERE UN DUBBIO… (ARIDATECE L’ORSINI VERO: UMBERTO!)

Francesco Olivo per “la Stampa”

Ore e ore di tv, ma la verità la racconterà a teatro. Il palcoscenico lo cercava da tempo e ora Alessandro Orsini lo ha trovato. Il professore della Luiss, che i talk show hanno reso protagonista indiscusso dei dibattiti sulla guerra in Ucraina, ora sale sul palco vero, per raccontare la sua versione, non certo ignorata dalla televisione, sull'aggressione di Putin.

I pochi che si fossero persi le intemerate del professore possono rimediare acquistando, per 25 o 15 euro, un biglietto per la platea del teatro romano Sala Umberto. Il monologo di Orsini, prodotto dal Fatto Quotidiano, si chiama «Ucraina, tutto quello che non ci dicono», titolo vagamente complottista, che fa sorgere un dubbio: quali verità nascoste potrà svelare un professore che parla senza sosta da mesi in televisione?

