Anna Guaita per "Il Messaggero"

Alte, snelle, bellissime, con indosso biancheria succinta e sexy, hanno percorso la passerella di Victoria's Secret sin dal 1995, circondate dal lieve fluttuare di fantasiose ali piumate.

Helena Christensen, Gisele Bündchen, Tyra Banks, Heidi Klum sono diventate famose in tutto il mondo come gli angeli della casa di lingerie. Ma i tempi cambiano, le donne cambiano, la cultura e la sensibilità pubblica non sono più in sintonia con quelle immagini.

E Victoria's Secret, che negli ultimi anni ha visto il suo fatturato calare costantemente, ha dato un colpo di reni e ha deciso di abbracciare una vera rivoluzione. Addio supermodel, dunque, e benvenute donne famose per i loro successi di carriera.

I NOMI

Punta di diamante della riforma sarà la campionessa mondiale di calcio Megan Rapinoe, una figura iconica nel mondo gay e femminista per la sua lotta per la parità di salario fra donne e uomini.

Rapinoe sarà affiancata da altre sei donne note sia per la loro bellezza che i loro successi, come l'attrice indiana Priyanka Chopra, la campionessa mondiale di sci freestyle Eileen Gu, la modella sudanese Adut Akech, la giornalista Amanda de Cadenet e l'attivista transessuale brasiliana Valentina Sampaio.

Rapinoe è stata esplicita nel differenziare la nuova incarnazione di Victoria's Secret dalla sua precedente, che ha definito «patriarcale e sessista, vista attraverso la lente del desiderio maschile».

Dopo anni di #MeToo, e la rinnovata battaglia per i diritti delle donne, Victoria's Secret vuole lasciarsi dietro un passato di merletti, bustier e reggiseni push-up, e abbracciare il nuovo mondo dei reggiseni sportivi, dei bralette, delle stoffe morbide e biologiche, della comodità.

Questo non significa abbandonare l'idea che la biancheria possa spesso essere sexy e invitante, semmai - sottolinea ancora Rapinoe - «significa creare uno spazio che veda l'intero spettro dell'umanità femminile».

LA STORIA

La sfilata di Victoria's Secret è cominciata nel 1995, nel 1999 per la prima volta venne trasmessa in diretta sul web, per poi passare alle tv nel 2001. Le bellissime modelle, che dovevano essere tutto sopra il metro e 75 di altezza, avere gambe lunghe e snelle, e una vita molto sottile, hanno sfilato con le creazioni intime della società americana in varie città del mondo, mentre negozi di Victoria's Secret aprivano ovunque.

Poi è cominciata la crisi, e nel 2019 per la prima volta dal 1995 la sfilata è stata cancellata. Attualmente la società ha 1.400 negozi ancora aperti, e più di 30mila dipendenti. La strada ormai è segnata: «Abbiamo sempre pensato a quel che volevano gli uomini, ora pensiamo a quel che vogliono le donne», ha detto Martin Waters, l'amministratore delegato della società.

