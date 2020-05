QUANTO È BELLA LA CAMPORELLA – ORA CHE IL LOCKDOWN È FINITO E LA BELLA STAGIONE È ALLE PORTE CI SI PUÒ DEDICARE ALLE ECCITANTI TROMBATE ALL’APERTO – SE TEMETE DI ESSERE BECCATI LA SEXPERTA TRACEY COX HA STUDIATO UNA GUIDA PER GODERE SENZA FARSI TROVARE A CHIAPPE ALL’ARIA: OCCHIO AI VESTITI GIUSTI, UN ALBERO PUÒ ESSERE FONDAMENTALE PER LA PECORINA E, SE LA PENETRAZIONE, È IMPOSSIBILE SI PUÒ PASSARE AI…

Ora che il lockdown è finito ci si può dedicare a una delle partiche più stimolanti per una coppia: il sesso all’aperto. Lasciatevi consigliare dalla sexperta Tracey Cox che spiega come riuscite a godere all’aria aperta senza rischiare di essere scoperti.

Sii discreto

Non tutti saranno così estasiati alla vista del fondoschiena del tuo partner. Quindi, sii il più riservato e discreto possibile. Spingi i vestiti in su anziché rimuoverli, sbottonali solo quando necessario e dove possibile, scegli una posizione in cui potresti staccarti in un attimo se vieni visto.

Scegli il posto prendendoti tempo

Decidi un luogo poco trafficato, quindi esploralo. Visitalo in diversi momenti della giornata per capire quando è più affollato e quando non ci sono troppe persone in giro.

L'abito giusto è fondamentale

Indossa gonne o abiti leggeri, senza mutande e reggiseno. I pantaloncini sono più consigliati all'aperto rispetto ai jeans.

Usa il lubrificante

Il sesso veloce non deve essere scomodo. Puoi usare il lubrificante prima di uscire di casa oppure puoi acquistare bustine di lubrificante da viaggio da portare con te.

Sii creativo

A volte, fare sesso completo è fuori discussione. Invece, puoi infilare le mani sotto camicie e top, accarezza i genitali attraverso i vestiti. Succhiare le dita, baciare: c'è molto da fare per soddisfarsi a vicenda anche senza penetrazione.

Datevi una mano

Oltre ai baci, usare le mani è l'attività sessuale a minor rischio e, dato che molti di noi si masturbano, i genitali rispondono bene al giusto tocco. Se il rischio di essere disturbato è elevato e non c'è molto tempo, prova un orgasmo superveloce stando in piedi o seduto di fronte al tuo partner.

Abbraccia gli alberi

Trova un albero al quale potersi appoggiare è utile per non essere scopreti. Metti le braccia attorno all'albero per trovare l'equilibrio, spingi il sedere verso l'alto in modo che il partner possa penetrarti da dietro. Oppure mettetevi uno di fronte all'altro, appoggiati all'albero: la donna solleva la gamba per consentire la penetrazione.

Fai sesso da picnic

Con gli abiti giusti (pensa a un vestito o una gonna lunga), è facile metterti a cavalcioni mentre è sdraiato sul tappeto da picnic (lascialo penetrare sotto la gonna). Non saltare su e giù, ma spingi avanti e indietro il bacino in modo che molti pensino che state giocando. Oppure lascia che lui si sieda e mettiti a cavalcioni su di lui.

Avere una parola in codice

Pensa a cosa dirai se vieni sorpreso. Oltre a studiare un rapido segnale se venite beccati, preoccupati di cosa dirai. In certi casi, se siete paralizzati dall’imbarazzo, la cosa migliore è scusarsi e allontanarsi.

Continua a fare sesso all’aperto

Ci sono tre buoni motivi per voler continuare a fare sesso all'aperto durante l'estate. Ci aiuta a stimolare la passione e l’erotismo in quanto eccitante. Rompe la routine del sesso perfetto e ben organizzato. E ti impedisce di concentrarti sull’orgasmo: anche se nessuno dei due raggiunge il climax, di solito viene considerata un'esperienza eccitante.

