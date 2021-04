QUASI QUASI MI COMPRO UN ALBERO - IN AMERICA E' DI MODA TRA I RICCONI ESTIRPARE ALBERI GIGANTESCHI DA IMPIANTARE NEI LORO GIARDINI - POSSONO COSTARE MIGLIAIA DI DOLLARI, TRASPORTO INCLUSO, E VIAGGIARE PER TUTTO IL GLOBO: UNO DEI PIU' BELLI E' STATO COMPRATO IN TOSCANA: UN ULIVO DI 150 ANNI - TRA GLI ACQUIRENTI ENRIQUE IGLESIAS, MICHAEL JORDAN E PAPERONI DELLA FINANZA

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Ficus

Per decenni, Walter Acree ha gestito una modesta attività di architettura paesaggistica a Deerfield Beach, in Florida. Con i capelli lunghi che gli cadevano sulle spalle, ha falciato centinaia di prati a piedi nudi. Poi, alcuni anni fa, si è imbattuto in un'attività di nicchia piuttosto redditizia: aiutare i super ricchi del sud della Florida a trovare alberi secolari, gli ultimi status symbol per gli americani più benestanti.

«Sono unico», ha detto il signor Acree, ora proprietario di Green Integrity's, una società che trasferisce alberi e paesaggistica. «Non molte persone fanno quello che faccio io».

Fico

Il signor Acree, 61 anni, broker di alberi, guida regolarmente i suoi clienti ricchi nel sud della Florida alla ricerca dell'albero perfetto per il loro giardino, che si tratti di un kapok gigante, di un'enorme quercia a baldacchino, di un baobab, di un ficus o un di banyan. Insieme, esplorano i giardini privati e quelli delle attività commerciali locali, quindi si avvicinano ai proprietari con un'offerta non richiesta.

Il compito del signor Acree è trovare un modo per trasportare l'albero a casa del cliente. A volte, serve un lungo camion a pianale piatto, altre una chiatta, può essere necessaria persino una gru da 300 tonnellate. Il signor Acree ha anche sviluppato la sua tecnica, che chiama «divisione pergolato», per spostare gli alberi più grandi.

Si tratta di tagliare l'albero verticalmente in più parti utilizzando seghe lunghe 6 piedi con lame appositamente temprate, trasportare i singoli pezzi sul sito, quindi riassemblare l'albero con cavo aereo in acciaio, cinghie a cricchetto e bulloni.

Fico

L'attività di Mr. Acree è stata fiorente per più di cinque anni, ma nel 2020 è andata in difficoltà per via dei tanti acquirenti di case, tutti con un patrimonio netto altissimo, che si sono affollati nel mercato della Florida meridionale durante la crisi di Covid.

Il signor Acree ha raccontato di aver lavorato, negli ultimi anni, per installare enormi alberi a casa di celebrità come il cantante Enrique Iglesias. Ha da poco presentato un preventivo di 250.000 dollari per trasferire un albero comprato da un ricco proprietario di casa sull'Indian Creek Island di Miami.

Un albero di banane

Gli architetti paesaggisti che hanno a che fare con grandi nomi si vedono piovere da mesi accordi di non divulgazione per mantenere riservate la privacy dei giardini dei loro clienti vip.

Secondo Tim Johnson, partner di Fernando Wong Outdoor Living Design a Miami, ha affermato che è un segno che stanno raggiungendo il grande momento. Molti clienti, dice, acquistano le proprietà affianco alle loro solo per demolirle e ampliare il loro giardino.

Gli alberi possono raggiungere cifre da capogiro. Anni fa, un cliente di Johson si è aggiudicato una quercia baldacchino da 45 piedi offrendo più del campione di basket Michael Jordan: la cifra aveva sei zeri. Niente di strano, spiega Johnson: i clienti più ricchi vengono dal mondo della finanza e degli affari.

Un albero di banane

Il fascino di questi alberi è semplice da spiegare, racconta Raymond Jungles, architetto paesaggista di Miami. Un albero secolare aiuta a mitigare le dimensioni di una casa molto grande. Un albero unico, o particolamente vecchio, è come un'opera d'arte, è anche un modo per fare conversazione. Inoltre non ha bisogno di tempo per crescere. «Le persone anziane non vogliono aspettare molto tempo per vedere un albero. Lo vogliono subito, non vogliono aspettare 20 anni», ha detto. «E anche i più giovani con i soldi, di solito non vogliono aspettare».

Un albero di banane

Gli alberi più significativi possono variare di prezzo da decine di migliaia a centinaia di migliaia di dollari, a seconda del loro aspetto e della difficoltà di accesso. «Se è in un cortile dove ci sono cavi elettrici ovunque e devo portare delle super gru per sradicarlo, il valore dell'albero scende», ha detto il signor Acree. «Se invece l'albero è sull'acqua, posso affiancarmi con una chiatta e trasportarlo. Così vale molto di più».

Alcuni proprietari di alberi sono più disposti di altri a vendere ad acquirenti facoltosi. Alcuni sono scettici sull'offerta e pensano a un imbroglio. Altri hanno un attaccamento sentimentale all'albero. «Hanno rifiutato offerte anche da un milione di dollari», ha detto Acree.

L'ulivo toscano

Michael Chen

Ogni tanto, per cercare l'albero perfetto, i clienti si spingono molto lontano. Angeles Michael Chen ha raccontato che ci sono voluti 18 mesi di ricerca e pianificazione ossessiva prima di installare finalmente il perfetto pezzo centrale per una casa da 65 milioni di dollari che stava costruendo a Beverly Hills.

Lo ha chiamato «albero della vita» ed è un grande ulivo di 150 anni, importato dalla Toscana. Ora si trova al centro della casa, racchiuso in un cortile di vetro, circondato da una piscina poco profonda e posizionato su uno sfondo di marmo abbinato a un libro. Per arrivare qui ha viaggiato in un container. Ci sono voluti 15 operai e una gru da 110 tonnellate per sollevare l'albero a un'altezza di circa 18 metri e calarlo sulla proprietà in sicurezza.

«Pensavo: "Se cade, farà saltare in aria l'edificio"».

In tutto, ha stimato che mentre l'albero stesso costava solo circa $ 17.000, il costo per ottenerlo dove era necessario gli è stato assegnato un ulteriore $ 40.000.

Walter Acree

Queste sono a volte tecniche sperimentate dagli orticoltori delle grandi società. La Walt Disney Co. era solita trasferire alcuni degli alberi più insoliti nelle sue proprietà del parco perforando il centro del tronco e inserendo aste d'acciaio. Le aste sono state quindi utilizzate come maniglie per sollevare l'albero con la gru nella posizione desiderata. La società una volta ha speso quasi $ 1 milione per trasferire un albero di 55 piedi e 85 tonnellate a Walt Disney World.

La quercia sfilata a Michael Jordan

A volte gli alberi così trapiantati muoiono. I broker in genere offrono una garanzia di un anno ai loro clienti, ma succede che la pianta non sopravviva abbastanza. O perché non è stata lavorata bene, oppure per cause naturali.

Acree ha una sua tecnica per mantenere in vita gli alberi, scoperta anni fa per accontentare alcuni clienti che desideravano avere la chioma intatta una volta trapiantato l'albero: Acree taglia gli alberi verticalmente, in modo che ogni pezzo abbia foglie e radici, e poi li ricompone quando deve trapiantarli. Mentre la corteccia intorno al tronco ricresce uniforme su tutta la superficie, i pezzi così ricomposti sopravvivono come singoli alberi, ognuno diverso dall'altro.