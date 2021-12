31 dic 2021 20:03

QUESTURA E PREFETTURA DI NAPOLI VIETANO I FUNERALI PUBBLICI DI PUPETTA MARESCA: “NO A IMMAGINE DA STAR” - LA VITA DELLA 86ENNE, MORTA TRE GIORNI FA A CASTELLAMARE DI STABIA, AVEVA RIACCESO L'INTERESSE PER UNA VITA AVVOLTA IN UN ALONE DI FASCINO, TRA CRIMINE E TRAGEDIE. CONQUISTÒ LA FAMA PER AVERE UCCISO IL SICARIO DEL MARITO E AVERE MINACCIATO CUTOLO. PAGÒ CON LA PERDITA DI UN FIGLIO E UN LUNGO PERIODO IN CARCERE