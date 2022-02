QUI QUALCUNO DICE CAZZATE - SUL CASO DELLA DROGA DELLO STUPRO PORTATA A CASA SUA, IL SENATORE TOMMASO CERNO HA SCARICATO LA RESPONSABILITA' SULL'EX COMPAGNO CHE PERO' NEGA TUTTO: "NON SO NULLA DI QUESTA INDAGINE. MI SEMBRA TUTTA UNA GRANDE BUFALA. IO CON CERNO NON HO MAI SENTITO PARLARE DI COCAINA, LE ASSICURO. NÉ ABBIAMO MAI FATTO USO DI GHB. È LA PRIMA VOLTA CHE SENTO PARLARE DI TUTTA QUESTA STORIA. ADESSO DOVRÒ INFORMARMI SU COSA È SUCCESSO…"

Luca Monaco e Andrea Ossino per www.repubblica.it

"A quel tempo avevo una relazione con una persona che ha avuto problemi con la giustizia e che ha frequentato casa mia, ma non ho mai avuto rapporti con i pusher arrestati". È la replica a caldo del senatore Tommaso Cerno, eletto a palazzo Madama nelle liste del Pd, allora in quota renziana. Il suo nome (non è indagato) figura nelle carte dell'inchiesta sull'impressionante giro di Ghb nelle case dell'alta borghesia romana.

Gli inquirenti hanno ricostruito i traffici di cocaina e Ghb, scoprendo che delle dosi, "per uso personale", sono finite in casa del senatore, consegnate a domicilio da due indagati il 9 settembre, il 23 settembre, il 17 ottobre e il 25 ottobre del 2019.

Cerno non si è fatto nessuno scrupolo a scaricare tutte le responsabilità sul suo ex compagno. "Evidentemente - accusa Cerno - lui non era la persona giusta, ma io non ho compiuto alcun reato e non c'entro nulla con questa inchiesta". È agli atti che a fare da tramite con i pusher sarebbe stato Marco, un ragazzo romano di 35 anni che all'epoca lavorava come cameriere in un bar ristorante in via Cavour. Marco, raggiunto da Repubblica, allarga le spalle. Sembra quasi cadere dalle nuvole.

Premesso che lei non è indagato, secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe ordinato per conto del senatore Cerno della cocaina a due indagati, i pusher Danny e Clarissa, che portavano le droghe, Ghb incluso, a domicilio dal senatore. Le risulta?

"Come dice? Sta scherzando. Assolutamente no, quando mai. Cado dalle nuvole, non so nulla di questa indagine. Ascolto le parole che mi sta dicendo e mi sembra tutta una grande bufala".

I pm hanno ricostruito quattro episodi nei quali Danny e Clarissa hanno recapitato la droga a casa Cerno.

"Io con Cerno non ho mai sentito parlare di cocaina, le assicuro. Né abbiamo mai fatto uso di Ghb".

Quando vi siete conosciuti con il senatore?

"Guardi si, con lui abbiamo un'amicizia. Ci siamo conosciuti al bar ristorante in via Cavour nel quale lavoravo all'epoca. Lui veniva come cliente. È una vita che non lo sento".

Da quanto tempo non avete più rapporti?

"Saranno otto mesi che non ci parlo. Io a metà del 2019 sono andato via da quel ristorante. Sono andato all'estero, a lavorare a Zanzibar".

A quell'epoca però intrattenevate una relazione, i fatti li conosce.

"Le ripeto, davvero non so nulla. È la prima volta che sento parlare di tutta questa storia. Adesso dovrò informarmi su cosa è successo, sul perché mi state contattando. Io ero all'estero nel 2019".

Però Danny lo conosce. Nell'inchiesta si annota che lei è andato più volte a casa di Cerno insieme a lui e a Clarissa. Lei ordinava la droga e loro la recapitavano.

"Io, con Danny, non sono mai stato a casa di Cerno. Non so di cosa parla".

Neanche del giro di Ghb ricorda nulla? Riguarda diversi personaggi noti in città.

"A casa di Cerno non abbiamo mai fatto uso di Ghb. Mi sembra assurdo, è la prima volta che sento parlare di cose del genere, ve lo assicuro".