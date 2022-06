2 giu 2022 11:36

"L'ITALIA SI MUOVE PER LA PACE" - SERGIO MATTARELLA ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA HA INVIATO UN MESSAGGIO AL CAPO DI STATO MAGGIORE: "LA PACE NON SI IMPONE DA SOLA. L'ITALIA HA UN RUOLO CENTRALE NEL FAVORIRE IL DIALOGO" - IL RICONOSCIMENTO ALLE FORZE ARMATE: "LA GUERRA IN UCRAINA CI RICORDA COME STABILITÀ E PACE NON SONO GARANTITE PER SEMPRE, LE FORZE ARMATE CONCORRONO A QUESTO COMPITO SULLA BASE DEI..." - VIDEO