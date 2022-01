4 gen 2022 20:09

"ABBIAMO PAURA A PRENDERE L'OSTIA DA LUI" – FEDELI IN RIVOLTA A CASORATE PRIMO, IN PROVINCIA DI PAVIA, DOPO CHE DON TARCISIO COLOMBO, DALL'ALTARE DELLA CHIESA DI SAN VITTORE MARTIRE, SI È LANCIATO IN UN’OMELIA NO VAX – QUALCUNO HA ABBANDONATO LA MESSA PER PROTESTA, ALTRI SI SONO RIVOLTI ALL’ALTRO SACERDOTE PER LA COMUNIONE: “DEVE PORTARCI RISPETTO” – E IL PRETE, AL POSTO DI FARE UN PASSO INDIETRO, HA DISERTATO LA MESSA DEL LUNEDÌ…