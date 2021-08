"BANANA JOE", ORA COME TI METTI? I DEMOCRATICI PRESSANO BIDEN PER POSTICIPARE IL RITIRO DALL'AFGHANISTAN - L'EX PILOTA MIKIE SHERRILL: "E' FONDAMENTALE CHE LE NOSTRE FORZE ARMATE DISPONGANO DEGLI STRUMENTI NECESSARI PER COMPLETARE LA MISSIONE. NON CREDO CHE QUESTO POSSA ESSERE REALIZZATO ENTRO IL 31" - PER BIDEN, INVECE, "SIAMO SULLA BUONA STRADA PER FINIRE"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Jason Crow

Diversi democratici della Camera, inclusi alcuni veterani militari, hanno invitato il presidente Joe Biden martedì a prorogare la scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe americane in Afghanistan.

Martedì Biden ha detto ai leader del G7 che ha tenuto duro nonostante le pressioni dei leader mondiali per mantenere gli stivali sul terreno ed evitare una crisi umanitaria mentre migliaia di persone cercano di fuggire da Kabul.

Mikie Sherrill

Ma i Democratici hanno fatto eco alle preoccupazioni di diversi leader europei, che temono che non ci sia abbastanza tempo per evacuare tutti gli afgani che hanno aiutato gli Stati Uniti nella loro battaglia contro al Qaeda.

Biden ora affronta le critiche del suo stesso partito, i repubblicani, e della comunità internazionale sulla scadenza. Sono state sollevate domande sul motivo per cui l'evacuazione non è stata avviata prima. Il presidente, nelle osservazioni di martedì, ha accusato il suo predecessore Donald Trump di aver distrutto il processo dei rifugiati, affermando che la sua amministrazione doveva ricostruirlo.

La Casa Bianca sta lavorando per sedare la tempesta anche se le critiche crescono. I legislatori della Camera hanno ricevuto un briefing dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin e dal Segretario di Stato Anthony Blinken martedì nel seminterrato del Campidoglio, e diversi democratici ne sono usciti poco convinti.

Andy Kim

Hanno chiesto una proroga della scadenza del 31 agosto anche se l'amministrazione ha chiarito che stavano tenendo duro.

Il rappresentante democratico Jason Crow del Colorado, un ex ranger dell'esercito che ha servito due turni in Afghanistan, ha affermato che le truppe devono rimanere a terra più a lungo.

«La scadenza è quando la missione è compiuta e riportiamo a casa la nostra gente», ha detto.

Se Biden mantiene la data del 31 agosto, ciò concede all'amministrazione solo sette giorni per evacuare migliaia di cittadini americani e alleati locali ancora bloccati a terra.

Gli Stati Uniti hanno aumentato il ponte aereo evacuando 21.600 persone nelle ultime 24 ore, ma non conoscono ancora il numero esatto che deve ancora essere trasportato in aereo - e ora il tempo sta rapidamente scadendo.

Marine a Kabul

«Non è possibile per noi evacuare tutti i cittadini americani, i nostri partner afghani e le loro famiglie entro la fine del mese», ha affermato Crow. «Il termine deve essere prorogato».

«Questa è la nostra gente. Questi sono i nostri cittadini. Questi sono i nostri partner afgani», ha osservato parlando di coloro che aspettano di evacuare.

Anche il rappresentante democratico Mikie Sherrill del New Jersey, un ex pilota di elicotteri della Marina, ha respinto la scadenza del 31 agosto.

«Penso che sia di fondamentale importanza garantire che le nostre forze armate dispongano degli strumenti necessari per completare la missione. Non credo che questo possa essere realizzato entro il 31», ha detto.

Anche il rappresentante democratico Andy Kim del New Jersey ha spinto per l'estensione della scadenza, affermando che anche se tutti gli americani verranno evacuati, ci sarà ancora bisogno di aiuti umanitari per gli afgani che hanno aiutato l'esercito americano.

joe biden

«Io, per esempio, li riconsidererei solo per i nostri partner afghani», ha detto.

Biden ha difeso le sue azioni in un discorso alla Casa Bianca martedì pomeriggio, sostenendo che le evacuazioni sarebbero state completate entro il 31 agosto, quindi non era necessaria alcuna proroga.

«Attualmente siamo sulla buona strada per finire entro il 31 agosto. Prima possiamo finire, meglio è. Ogni giorno di operazioni comporta un rischio aggiuntivo per le nostre truppe, ma il completamento entro il 31 agosto dipende dal fatto che i talebani continuino a cooperare e consentano l'accesso all'aeroporto a coloro che stiamo trasportando fuori, senza interruzioni alle nostre operazioni», ha affermato.

un bambino vende le bandiere dei talebani a kabul

«Inoltre, ho chiesto al Pentagono e al Dipartimento di Stato i piani di emergenza per adeguare il calendario qualora ciò si rendesse necessario. Sono determinato a portare a termine la nostra missione, questa missione», ha aggiunto.

Ha attribuito i ritardi al suo predecessore, Donald Trump. «Dobbiamo lavorare tutti insieme per reinsediare migliaia di afgani che alla fine si qualificano per lo status di rifugiato. Gli Stati Uniti faranno la loro parte e stiamo già lavorando a stretto contatto per costruire il sistema distrutto dal mio predecessore», ha osservato.

E il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha difeso la decisione dell'amministrazione di rispettare la scadenza. Ha detto che il presidente ha detto agli alleati che l'evacuazione sarebbe terminata il 31 agosto.

afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 2

Ha sostenuto che qualsiasi ritardo aumenta i rischi per le truppe.

«Ha anche chiarito che con ogni giorno di operazioni sul campo, abbiamo aggiunto rischi alle nostre truppe con crescenti minacce da parte dell'ISIS-K, e che il completamento della missione entro il 31 agosto dipende dal continuo coordinamento con i talebani, compreso il continuo accesso per gli sfollati all'aeroporto», ha detto.

I repubblicani si sono accaniti su Biden per aver mantenuto la data del 31 agosto, sostenendo che è troppo presto.

«Ci è stata data ogni indicazione che gli sforzi di evacuazione non possono essere conclusi entro il 31 agosto», ha dichiarato martedì il senatore repubblicano Mitt Romney. «Gli americani sono ancora bloccati nelle province fuori Kabul ed è inaccettabile che non ci sia ancora un piano per mettere in salvo queste persone».

afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 6

Le preoccupazioni dei democratici arrivano dopo che il rappresentante Adam Schiff, presidente della commissione per l'intelligence della Camera, ha affermato che è "improbabile" che Biden rispetti la scadenza del 31 agosto per evacuare i cittadini statunitensi e i loro alleati.

Schiff ha detto lunedì che un'evacuazione completa è «possibile» ma «molto improbabile dato il numero di americani che devono ancora essere evacuati, il numero di SIV, il numero di altri che sono membri della stampa afghana, leader della società civile, leader donne».

afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 7

«Date le difficoltà logistiche di spostare le persone all'aeroporto e il numero limitato di soluzioni alternative, è difficile per me credere che sarà completato entro la fine del mese. E sono del parere di mantenere una presenza militare finché è necessario per far uscire tutti gli americani e per adempiere ai nostri obblighi morali ed etici nei confronti dei nostri partner afghani».

Martedì Biden ha rivolto un affronto ai suoi alleati internazionali, respingendo le richieste disperate dei leader del G7 di estendere l'evacuazione di Kabul oltre il 31 agosto, dopo che i talebani hanno lanciato un agghiacciante avvertimento alle forze occidentali che restano e hanno vietato agli afgani di andarsene.

afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 5

I talebani si sono rifiutati di prorogare la scadenza e hanno detto ai cittadini afgani di non recarsi all'aeroporto. «La strada per l'aeroporto di Kabul è chiusa alla gente del posto e aperta agli stranieri», ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.