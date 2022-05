"LA CACCA SUL LETTO DI JOHNNY? E' STATO IL CANE" - AMBER HEARD TORNA SUL BANCO DEI TESTIMONI E NEGA DI AVER ORCHESTRATO UN DISPETTO A JOHNNY DEPP - L'ATTRICE, ACCUSATA DI DIFFAMAZIONE DALL'EX MARITO, HA RACCONTATO CHE L'ANIMALE SOFFRIVA DI "PROBLEMI INTESTINALI" DA TEMPO - HEARD HA ANCHE AMMESSO PER LA PRIMA VOLTA DI AVER VERSATO SOLO UNA PARTE DEI SOLDI PROMESSI IN DONAZIONE - E SU ELON MUSK.... - VIDEO

amber heard al processo

Soltanto Johnny Depp pensa che nell'op-ed (l’editoriale) del 2018 sul Washington Post la sua ex moglie parlasse di lui. Lo ha detto, al processo per diffamazione in corso a Fairfax, Virginia, Amber Heard da cui la star di “Pirata dei Caraibi” vuole 50 milioni di dollari di danni. L'attrice, che è al centro del controinterrogatorio dei legali di Depp, ha detto anche che Johnny, negli ultimi tempi del loro matrimonio, soffriva di allucinazioni durante i loro alterchi. «Parlava con persone che non erano nella stanza. Era spaventoso. Non sono sicura se era arrabbiato con me o se era convinto che il tizio che diceva di avere visto con me era nella stanza», ha detto Amber, alludendo alla gelosia dell'allora consorte.

johnny depp al processo

Amber Heard ha finalmente ammesso di non aver versato, come promesso, i 3,5 milioni di dollari all’Aclu. Durante la sua testimonianza di ieri, l’attrice ha spiegato che ad impedirle di effettuare il versamento è stata proprio la causa intenta dall’ex marito per 50 milioni di dollari. Fino ad oggi Heard aveva sempre garantito, anche sotto giuramento, di aver donato l’intera somma promessa.

«Intendo onorare pienamente tutti i miei impegni. Mi piacerebbe che Johnny smettesse di farmi causa, così potrei» ha detto l’attrice alla corte. Terence Dougherty, Chief Operating Officer e General Counsel dell'ACLU, aveva già testimoniato che finora Heard o chi per lei aveva donato 1,3 milioni di dollari.

amber heard al processo 2

Di quei soldi, Heard ha contribuito con 350.000 direttamente a dicembre 2018 e da allora non ha più pagato. 100.000 dollari sono stati pagati da Depp e altri 350.000 dollari provenivano da un fondo di Fidelity, una società di investimento. Un altro pagamento di 500.000 dollari proveniva da un conto presso la società di investimento Vanguard, che Dougherty ha affermato di «credere fosse un fondo istituito da Elon Musk».

L'avvocato di Heard, Elaine Bredehoft, ha chiesto perché Heard ha accettato un accordo di 7 milioni di dollari da Depp. «Non mi importava dei soldi. Mi è stato detto che se non avessi acconsentito a un numero che poteva essere ribaltato, non ci saremmo mai accordati. Ho preso molto meno di quello che offrivano e di quello a cui avevo diritto».

amber heard al processo 3

Heard ha detto che ha donato i soldi in beneficenza perché «non è mai stata interessata ai soldi di Johnny». «Volevo solo la mia sicurezza e il mio futuro e lui l'ha compromesso... Volevo che mi lasciasse in pace. Lo dico dal 2016».

Heard ha anche raccontato come ha incontrato il suo ex fidanzato Elon Musk: il 2 maggio 2016 lei e Depp erano stati invitati al Met Gala dallo stilista Ralph Lauren ma Depp non si era presentato, così Heard era andata al gala da sola. Heard ha detto di aver incontrato un uomo di nome "Elon" che in seguito ha capito essere il miliardario di Tesla Elon Musk.

amber heard al processo 4

Ha detto: «Non l'ho riconosciuto fino a quando non abbiamo iniziato a parlare. Mi aveva ricordato che ci eravamo già incontrati una volta. Abbiamo parlato sul tappeto rosso in fila d'attesa. Sembrava un vero gentiluomo». Heard ha detto che in seguito è diventata amica di Musk. Ha iniziato a frequentare il fondatore di Tesla subito dopo e nell'agosto dell'anno successivo si erano lasciati.

Ha poi testimoniato sui metodi che ha utilizzato per coprire i suoi lividi, «nessuna donna vuole andare in giro con un livido», per questo bisogna «ghiacciarlo subito per ridurre il gonfiore». «È molto gestibile se lo ghiacci, anche l’arnica è un ottimo rimedio. Se vuoi coprire un livido, metti prima il fondotinta, il correttore, inoltre ho usato un kit per il trucco teatrale che ho chiamato il mio kit per i lividi», kit che in seguito ha mostrato alla giuria.

amber heard al met gala

Infine, interrogata dal suo avvocato sull’episodio della cacca nel lato del letto di Johnny Depp dopo una discussione il giorno del suo trentesimo compleanno, Heard ha detto che il colpevole è stato sicuramente uno dei cani di Johnny che «aveva problemi di controllo intestinale». Ha raccontato che il cane era sul letto mentre lei faceva le valigie per andare al Coachella e probabilmente è stato quello il momento in cui l’animale ne ha approfittato e si è liberato. Ha negato di aver orchestrato uno scherzo per l’ex marito.

