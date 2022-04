28 apr 2022 19:43

"CONOSCENDO PUTIN, PENSO CHE SCATENERA' LA TERZA GUERRA MONDIALE PIUTTOSTO CHE PERDERE IN UCRAINA" - IL DELIRIO DI MARGARITA SIMONYAN, DIRETTRICE DI "RUSSIA TODAY": "MORIREMO TUTTI, MA NOI ANDREMO IN PARADISO, LORO SCHIATTERANNO" - PRIMA DI LEI ERA STATO IL GIORNALISTA SOLOVYOV A MINACCIARE L'OCCIDENTE PARLANDO DEL NUOVO MISSILE NUCLEARE: "UN SARMAT SIGNIFICA UNA GRAN BRETAGNA IN MENO..." - VIDEO