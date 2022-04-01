"IL CREMLINO E' CADUTO NELLA TRAPPOLA DEGLI STATI UNITI E DELLA NATO, IL CUI SCOPO E' FAR CADERE IL GOVERNO DI PUTIN" - IL QUOTIDIANO "CHINA DAILY" RIPORTA L'OPINIONE DI ALCUNI ANALISTI CHE SI SPOSA CON LA LINEA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE SULLA GUERRA IN UCRAINA - NELLA VISIONE DI PECHINO, LA RUSSIA HA COMMESSO "UN ERRORE DI CALCOLO" E SI SAREBBE FATTA TRASCINARE IN UN CONFLITTO CAUSATO DALLA... - LE PAROLE DI BIDEN SUL "CAMBIO DI REGIME" A MOSCA HANNO FATTO SUONARE L'ALLARME...

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Lorenzo Lamperti per "La Stampa"
 

xi jinping xi jinping

«Il Cremlino è caduto nella trappola tesa da Stati Uniti e Nato, il cui scopo è far cadere il governo di Putin». Lo sostiene il China Daily, uno dei media statali di Pechino che passa in rassegna stralci di opinioni di alcuni analisti internazionali che si sposano con la prospettiva del Partito comunista sulla guerra in Ucraina. Si cita Zbigniew Brzezinski, ex consigliere di Jimmy Carter, secondo il quale il controllo dell'Eurasia sarebbe vitale per "l'egemonia" americana nel sistema globale.
 

 

Xi Jinping e Vladimir Putin Xi Jinping e Vladimir Putin

Inedito il passaggio sull'errore di calcolo di Mosca, che nella visione cinese si è fatta trascinare in un conflitto causato dalla «benzina sul fuoco» gettata dagli Usa che vogliono ottenere un governo russo «amico e subordinato». Il tutto in «una strategia di lunga data» volta al regime change, «con l'Ucraina come perno».
 
Proprio le parole sul "cambio di regime" di Joe Biden hanno fatto suonare l'allarme per Xi Jinping. Pechino utilizza Kiev per alimentare la retorica antiamericana nell'Asia-Pacifico, dove teme che Washington possa riuscire a creare una sorta di Nato asiatica in una strategia di accerchiamento con al centro Taiwan.
 

JOE BIDEN 1 JOE BIDEN 1

L'ipotesi di una visita di Nancy Pelosi, infine posticipata per la positività al Covid della speaker della Camera Usa, ha portato la Cina ad avvertire di possibili «reazioni ferme ed energiche» e di «conseguenze» delle quali «gli Stati Uniti saranno ritenuti responsabili».
 
Negli scorsi giorni, Washington ha approvato una nuova partita di vendita di armi a Taipei. Ieri, invece, quattro aerei militari cinesi hanno operato un'incursione nello spazio di difesa taiwanese. Si tratta della settima incursione negli ultimi otto giorni. 

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caccia cinesi sopra taiwan caccia cinesi sopra taiwan

 

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