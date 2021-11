"FAI SESSO CON ME E GUARISCI DAL PAPILLOMA VIRUS" - UN GINECOLOGO 68ENNE DI BARI FINISCE SOTTO INCHIESTA DOPO IL SERVIZIO DE "LE IENE" - UNA "TERAPIA" DA GRAN PARACULO: L'UOMO DIAGNOSTICAVA L'INFEZIONE A UNA DONNA SANA E POI LA SPINGEVA AD AVERE RAPPORTI CON LUI PER POTERSI NEGATIVIZZARE: SOSTENEVA DI AVER "CURATO" IN QUESTO MODO MOLTE DONNE E DI AVER APPLICATO LO STESSO METODO ALLE SUE SPECIALIZZANDE QUANDO INSEGNAVA ALL'UNIVERSITA'... - VIDEO

Una indagine interna dell'Ordine dei Medici di Bari e, presto, un fascicolo d'inchiesta penale da parte della Procura di Bari. Sono le immediate conseguenze del servizio di Le Iene, andato in onda ieri sera, su un ginecologo - luminare nel campo del papilloma virus e autore di diversi studi scientifici - che avrebbe detto a una paziente, come da lei raccontato nel servizio televisivo, che avere rapporti sessuali con lui le avrebbe consentito di guarire dall'infezione di papilloma virus e prevenire così il tumore al collo dell'utero a esso correlato.

La presunta vittima della "terapia sessuale" ha contattato la redazione del programma di Italia Uno raccontando questa vicenda risalente ad alcuni mesi fa. Nessuna denuncia o segnalazione era fino ad oggi arrivata alla magistratura su questa storia ma, dopo il servizio, sarà aperto un fascicolo d'indagine per accertare la veridicità di quanto riferito e le eventuali responsabilità del medico, un 68enne molto noto a Bari, in pensione da anni ma che continua a esercitare la professione privatamente.

Per questo anche l'Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Nel servizio il medico rileva la presenza del papilloma virus su una paziente sana - ingaggiata dal programma proprio per smascherarlo e con analisi fatte subito prima della visita dal ginecologo di Bari, che ha lo studio a pochi passi dalla stazione - e la spinge ad avere rapporti sessuali con lui per potersi negativizzare. Il professionista spiega anche alla donna di aver guarito in questo modo diverse donne e di aver applicato lo stesso metodo alle sue specializzande quando insegnava all'Università.

Quando il medico viene raggiunto nella stanza d'albergo dalla Iena Alice Martinelli che lo smaschera, la risposta è serafica: "Lo faccio per un fatto mio di studi e anche per le persone che ho salvato". E con il telefonino mostra i messaggi delle persone che si sono negativizzate:

"Dottore non mi hai mai abbandonata, sarai sempre nelle mie preghiere". E ancora lui che scrive: "Questo è il mio regalo di Natale". Per poi telefonare a due di loro che confermano di aver seguito la stessa terapia. "Io le ho guarite. Ho salvato tante donne dal cancro".

