Estratto di un articolo di Anna Lombardi per “la Repubblica”

amanda knox col marito christopher robinson

«Il mio nome mi appartiene? E il mio volto? La mia storia? Lo chiedo perché troppi ancora ne approfittano senza il mio consenso». Amanda Knox contro Matt Damon e il regista Tom McCarthy. La ragazza di Stillwater, il nuovo film con l'attore Premio Oscar protagonista, presentato qualche settimana fa a Cannes e approdato nei cinema americani solo venerdì, proprio non le va giù: «Mi colpevolizza».

MATT DAMON

Amanda è l'ex studentessa americana (oggi 34enne) al centro di uno più oscuri fatti di cronaca italiana: accusata nel 2007 dell'omicidio della coinquilina inglese Meredith Kercher a Perugia. Dopo 4 anni in carcere, nel 2015 fu assolta insieme all'ex fidanzato, Raffaele Sollecito. E ora rivendica la sua innocenza stroncando il film, in uscita nelle sale italiane il 9 settembre, dove si narra la vicenda dell'americano Bill Baker (Damon) che corre a Marsiglia quando la figlia, Allison (Abigail Breslin) viene arrestata per la morte dell’amante.

L'accusa di Knox è un lungo thread su Twitter composto da 30 post, poi pubblicati sulla piattaforma di blogging Medium.com: la stessa usata pure da Lindsey Boylan, grande accusatrice del governatore di New York Andrew Cuomo, per dettagliare la sua denuncia di molestie.

amanda knox 5

«Mc-Carthy mi descrive come colpevole e inaffidabile», scrive. «Lui e una star come Damon trarranno grande profitto dalla storia spingendo gli spettatori a pensare: "Forse Amanda fu coinvolta davvero”».

In realtà, il suo nome nel film non c'è. Knox fa riferimento a una frase usata dal regista con Vanity Fair: «Inizialmente mi sono ispirato alla vicenda di Perugia, usandola però solo come base della storia. All'epoca avevo appena avuto mia figlia e mi immedesimai nella famiglia Knox».

Allison, però, «è un personaggio autonomo e la storia distante da quella vicenda»: motivo per cui non serviva nessuna autorizzazione. «Ma è stato fantastico usare la saga di Amanda come riferimento», dice. Ecco cosa ha fatto infuriare l’americana.

amanda knox 4

