10 mar 2024 18:50

"MI SENTO SOLA, VENITE DA ME" – CON QUESTE PAROLE UNA 97ENNE DI TORINO HA CHIAMATO I CARABINIERI, L'8 MARZO SCORSO. I MILITARI NON SE LO SONO FATTI DIRE DUE VOLTE E SI SONO PRESENTATI IN CASA DELLA DONNA, DI ORIGINI SICILIANE, PER FARLE UN PO' DI COMPAGNIA. QUANDO L’ANZIANA HA VISTO ALLA PORTA I CARABINIERI, UNA PATTUGLIA FORMATA DA DUE UOMINI E UNA DONNA, È…