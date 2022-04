9 apr 2022 10:10

"NON FAREMO MAI PRIGIONIERI RUSSI" - IL COMANDANTE DELLA LEGIONE GEORGIANA IN FORZA CON L'ESERCITO UCRAINO CONFERMA CHE I SUOI ORDINI PREVEDONO DI NON CATTURARE SOLDATI RUSSI VIVI - "A VOLTE LI LEGHIAMO MANI E PIEDI", HA DETTO, PROPRIO COME NEL FILMATO CHE CIRCOLA DA GIORNI IN CUI SI VEDONO LE ESECUZIONI DEI MILITARI DI MOSCA... - VIDEO