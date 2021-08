5 ago 2021 18:56

"PASSARE DEL TEMPO CON JEFFREY EPSTEIN E' STATO UN ERRORE ENORME" - BILL GATES, INTERVISTATO DALLA CNN, AMMETTE DI AVER SBAGLIATO A FREQUENTARE IL PEDO-BILLIONAIRE MORTO IN PRIGIONE NEL 2019 - "HO CENATO DIVERSO VOLTE CON LUI SPERANDO CHE POTESSE AIUTARMI A RACCOGLIERE FONDI PER LA FILANTROPIA ATTRAVERSO I SUOI CONTATTI" HA DETTO IL FONDATORE DI MICROSOFT - E SUI SUOI PRESUNTI ABUSI IN UFFICIO, GATES HA SPIEGATO CHE...