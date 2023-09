"QUESTO TE LO DÀ MAMMA, E TI DICE CHE SEI 'NO STRONZO" – L’ESILARANTE PARODIA ROMANA DELLO SPOT DI ESSELUNGA, CON LA MAMMA ISTERICA CON LA SCRITTA ANSIA SULLA T-SHIRT E IL BAMBINO CHE SI PRESENTA DAL PAPÀ CON UN ROTOLO – AL SUPERMERCATO, IL PICCOLO GUARDA LA PESCA E CHIEDE ALLA MADRE: "MI FA PENSA' A PAPÀ, C'È QUALCOSA CHE TE FA PENSA' A A PAPA'?"; "SÌ, I BROCCOLI" - VIDEO

parodia romana dello spot di esselunga 6

Un rotolo di carta igienica al posto della pesca protagonista dello spot della Esselunga sulla spesa moderna che tiene banco in questi giorni. È quello che propone il video-parodia di Angelica Massera, versione "vita reale" in una famiglia romana di divorziati. Niente atmosfera patinata né commovente: [...] Manuel si è allontanato come sempre, per poi ritrovarlo nel reparto frutteria di fronte alle "pesche per divorziati".

Il ragazzino chiede alla mamma se c'è qualcosa che le ricorda l'ex marito. Lei risponde: "Si, i broccoli". [...] In macchina la sorpresa per lui: un rotolo di carta igienica per fargli capire cosa pensa la ex moglie

