"AI" FA RIMA CON GUAI - GOLDMAN SACHS LANCIA L'ALLARME: CON L'AVANZAMENTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, NEI PROSSIMI 10 ANNI CIRCA 300 MILIONI DI LAVORATORI POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI DAI PROGRAMMI - A PAGARNE LE SPESE SARANNO PRINCIPALMENTE I "COLLETTI BIANCHI" (PROFESSIONISTI, COMMERCIALISTI, CONTABILI, ADDETTI ALLE VENDITE), MENTRE PER IL MOMENTO SI SALVANO I LAVORI LEGATI ALLA CURA DELLA PERSONA O QUELLI IN CUI SERVE UN SENSO CRITICO O ARTISTICO...

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per “la Stampa”

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'impatto c'è già stato. L'intelligenza artificiale […] sta cambiando il mondo del lavoro. E di conseguenza anche la nostra società. A novembre 2022 OpenAi ha pubblicato ChatGPT, […] Un anno dopo è passata da zero a 1,5 miliardi di utenti, raggiungendo una valutazione di almeno 80 miliardi di dollari. Chi usa ChatGPT e le sue concorrenti come Bard di Google o la neonata Grok di Elon Musk lo fa per scrivere mail, controllare bilanci, fare previsioni, creare siti internet o sviluppare applicazioni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Dodici mesi fa OpenAi ha aperto una finestra su un futuro che fino a poco prima sembrava distante, forse impossibile da immaginare. Oggi quel futuro è realtà. […] Le intelligenze artificiali e le aziende che le stanno creando promettono di ridisegnare tutto: economia, lavoro, relazioni personali, welfare. L'intera società per come la conosciamo. E tutto sta accadendo più rapidamente di quanto si pensava.

intelligenza artificiale 2

[…] Secondo la banca statunitense Goldman Sachs, l'Ai potrebbe sostituire nei prossimi 10 anni 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Un quarto delle attività lavorative negli Stati Uniti e in Europa. Il Word Economic Forum calcola 85 milioni di posti di lavoro sostituiti già entro il 2025. Tutti i report usciti nell'ultimo anno tengono a sottolineare che l'uso dell'Ai potrebbe creare altrettante nuove figure professionali all'interno delle società avanzate. Ma qui i dati diventano meno precisi. Perché l'Ai e i suoi strumenti riescono a evolversi in modo così rapido che anche le nuove figure professionali potrebbero diventare desuete prima del tempo. Unica certezza, per quanto certa può essere una previsione economica: il prodotto interno lordo globale salirà del 7% - circa 7.000 miliardi di dollari - nei prossimi dieci anni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

[…] questa nuova tecnologia per la prima volta non promette di sgravare gli uomini dai compiti più pesanti, dal lavoro manuale. Ma da quello intellettuale. L'Università della Pennsylvania ha rilevato che ad avere il maggiore impatto saranno i così detti "colletti bianchi". Professionisti, commercialisti, contabili, addetti alle vendite. Si salvano al momento le professioni legate alla cura della persona, dai barbieri agli psicologi, e quelle dove serve un senso critico o artistico, come traduttori o i compositori. […]

intelligenza artificiale

Uno studio condotto da alcuni ricercatori di OpenAi ha analizzato 19.256 compiti svolti da 923 professioni: dallo scrivere una mail a ricercare un documento, da individuare fonti autorevoli a usarle in modo coerente. E si è scoperto che i modelli linguistici di larghe dimensioni come ChatGPT, Bard di Google e simili sono già in grado di fare l'80% di questi compiti. E miglioreranno ancora. Prospettiva che aumenta le inquietudini sul futuro.

I capi delle aziende che stanno lanciando strumenti di Ai generativa si comportano come futurologi e passano dall'ipotizzare scenari distopici («l'Ai se non regolata può cancellare l'umanità dalla faccia della Terra») a predire l'avvento di una non meglio precisata "età dell'abbondanza" dove l'umanità sarà liberata anche dal lavoro. […]

intelligenza artificiale in borsa 9