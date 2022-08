IL "RICHIE RICH" DEL CONTINENTE NERO - MOMPHA JUNIOR, FIGLIO DEL MILIARDARIO NIGERIANO ISMAILIA MUSTAPHA, È IL MILIARDARIO PIÙ GIOVANE AL MONDO - IL BAMBINO DI 10 ANNI DOCUMENTA LA SUA VITA SFARZOSA SU INSTAGRAM, TRA ABITI D'ALTA MODA, SUPERCAR E VILLE EXTRALUSSO - SUO PADRE AVREBBE FATTO FORTUNA GRAZIE A…

Di bambini nati ricchi ne è pieno il mondo. Sono tanti i vip milionari e miliardari che hanno dei figli con molti privilegi. Si prenda, ad esempio, Chiara Ferragni o Gianluca Vacchi, due figure in Italia con un patrimonio altissimo aventi dei bambini che hanno la fortuna di possedere una serie di privilegi perché nati da famiglie benestanti. Questa è una cosa quasi normale, si potrebbe dire.

Mentre di bambini miliardari, che già possiedono una villa extralusso, non se ne sente parlare tutti i giorni. E quando se ne sente fa scalpore. Come il caso di Mompha Junior, figlio del miliardario Ismailia Mustapha o “Mompha Senior”, considerato il bambino miliardario più giovane al mondo. Ma qual è la cosa più interessante di questa storia?

Villa e supercar

Iniziamo col dire che Mompha Junior è un bambino, fortunatissimo, di 10 anni proveniente dalla Nigeria. E come tutti i bambini fortunatissimi e ricchissimi il suo guardaroba consente solo abbigliamento di alta moda come Gucci e Versace, che sfoggia in svariate foto sui social. Ciò che però lascia a bocca aperta è il suo regalo di compleanno all’età di 6 anni: una villa lussuosa da milioni di euro. Qualcosa che non hanno tutti e che probabilmente è stata il motivo per cui Mompha Junior è stato definito il bambino miliardario più giovane al mondo.

E se si pensa che queste siano le uniche cose in suo possesso, aggiungiamo anche che Mompha Junior ha come “compagne di scatto” delle supercar elegantissime fra cui una Lamborghini Aventador e una Bentley Flying Spur color crema. Sembra che suo padre abbia fatto fortuna grazie ad una attività di ufficio di cambio a Lagos, per poi iniziare ad investire e ricavare un ingente somma di denaro.

