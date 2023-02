"I RUSSI STANNO RADENDO AL SUOLO BAKHMUT, È UNA ROVINA TOTALE, UCCIDONO CHIUNQUE RIESCANO A TROVARE” - NELL'UCRAINA ORIENTALE, LE FORZE RUSSE HANNO CIRCONDATO A TENAGLIA LA CITTÀ PER DISTRUGGERE LE ARMI DI ARTIGLIERIA, IL PERSONALE MILITARE E LA FANTERIA DELLE FORZE ARMATE UCRAINE, CHE PROVENGONO DA CASIV JAR, KRAMATORSK E SLAVYANSK - I COMANDANTI UCRAINI SUL CAMPO DI BATTAGLIA E ALTRI ALTI UFFICIALI STANNO CERCANDO DI CONVINCERE IL PRESIDENTE ZELENSKY A RITIRARE LE TRUPPE…

FILORUSSI, DURI COMBATTIMENTI WAGNER PER ACCERCHIARE BAKHMUT

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Le forze russe sono impegnate in feroci combattimenti nei pressi di Bakhmut, nel Donetsk, con l'obiettivo di circondare a tenaglia la città e ottenere l'accesso alla città di Casiv Jar: lo ha dichiarato alla Tass Vitaly Kiselev, colonnello dell'autoproclamata repubblica popolare di Lugansk ed esperto militare. "Nell'area di Bakhmut sono in corso duri combattimenti e una cosiddetta manovra a tenaglia per il successivo accesso a Casiv Jar.

L'obiettivo è distruggere le armi di artiglieria, il personale militare e la fanteria delle forze armate ucraine, che provengono da Casiv Jar, Kramatorsk e Slavyansk, e interrompere i percorsi logistici per la consegna di munizioni e personale nella zona", ha dichiarato. Secondo Kiselev, le battaglie nell'area di Bakhmut sono condotte dalla compagnia militare privata Wagner.

"Non ci saranno assalti rapidi ma l'artiglieria e l'aviazione sono in azione, con attacchi di precisione. E credo che i tentativi di dispiegare membri di Azov nell'area falliranno", ha aggiunto. Il colonnello ha sottolineato che i comandanti ucraini sul campo di battaglia e altri alti ufficiali, tra cui il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, stanno cercando di convincere il presidente ucraino Vladimir Zelensky a ritirare le truppe da Bakhmut. "A quanto pare, a un certo punto inizieranno a ritirarle gradualmente, lasciando dietro di sé membri di squadre di difesa territoriale senza esperienza di combattimento", ha detto.

KIEV, A BAKHMUT UNA ROVINA TOTALE, RUSSI UCCIDONO CHIUNQUE

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "I russi stanno radendo al suolo Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è una rovina totale, stanno uccidendo chiunque riescano a trovare. Stiamo documentando attentamente tutti i crimini di guerra. Saranno ritenuti responsabili di tutto": lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare ucraina della regione di Donetsk Pavlo Kyrylenko.

