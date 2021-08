"I TALEBANI LI CERCANO CASA PER CASA" - È ATTERRATO A ROMA L'AEREO DELLA MARINA MILITARE PARTITO DA KABUL CON 74 PASSEGGERI - OLTRE AL PERSONALE DELL'AMBASCIATA, A BORDO C'ERANO ALTRI NOSTRI CONNAZIONALI PRESENTI NEL PAESE E 19 EX COLLABORATORI AFGANI DEL CORPO DIPLOMATICO - ARIF ORYAKHAIL, MEDICO DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE: "HO PAURA PER CHI HA LAVORATO CON NOI E ORA STA PER MORIRE"

Lo sfogo del medico afghano rientrato da Kabul: "I nostri colleghi rischiano di morire, i talebani li cercano casa per casa" Da www.la7.it Le parole rotte dal pianto per una situazione che si è creata negli anni. Quello che racconta Arif Oryakhail, medico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione, è un paese allo sbando, dove chi ha collaborato con l'occidente ora ha paura: "Ho paura per chi ha lavorato con noi ed ora sta per morire. I talebani li cercano casa per casa. La situazione è gravissima, la comunità internazionale li salvi" (Fonte: Agtw/CorriereTv)

(ANSA) L'aereo dell'Aeronautica Militare con 74 persone a bordo proveniente da Kabul è atterrato a Fiumicino alle 14.28.

(ANSA) È iniziata la fase di accoglienza e di controllo sanitario dei circa 70 tra personale dell'ambasciata, altri nostri connazionali presenti in Afghanistan e 19 ex collaboratori afghani del corpo diplomatico, presso il Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino, decentrato rispetto alle altre aerostazioni.

Presenti funzionari della Farnesina, personale del ministero della Difesa e militari dell'Esercito. Personale sanitario, con Croce Rossa e ministero della Salute, ha cominciato a sottoporre tutti i rimpatriati al tampone anti Covid mentre l'area interna ed esterna è sotto la stretta sorveglianza di polizia e carabinieri.

Le operazioni di sbarco e di accoglienza dei rimpatriati avvengono senza contatto ravvicinato della stampa presente dietro un cordone all'esterno del Terminal.

(ANSA) "Ho paura per chi ha lavorato con noi ed ora sta per morire. I Talebani li cercano casa per casa. Abbiamo lasciato migliaia di persone che rischiano la vita. La situazione è gravissima, la comunità internazionale li salvi". Così, intervistato a Fiumicino, uno degli afghani arrivati oggi col volo da Kabul.

(ANSA) "È stato triste lasciare l'Afghanistan. Quando siamo partiti noi era abbastanza ordinata la situazione ma abbiamo comunque dovuto attendere per il decollo. Tanta gente doveva venire sui voli ma non è venuta. C'è stato anche un tentativo da parte di qualcuno di entrare sull'aereo nostro. Ora grande gioia ed un ringraziamento a tutti. Certo, l'Afghanistan è molto imprevedibile e questo è uno dei classici esempi di imprevedibilità. Ce l'ho nel cuore e non ne uscirà mai". È la testimonianza di Giuseppe Grandi, direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo a Fiumicino.