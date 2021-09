15 set 2021 08:21

"TI STACCO LA TESTA", "BEDUINI", "VI TAGLIO LE MANI" - UNA MAESTRA D'ASILO DI 59 ANNI DI MONZA È STATA DENUNCIATA DAI CARABINIERI E INTERDETTA PER UN ANNO DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CON L'ACCUSA DI AVER MALTRATTATO DICIASSETTE BAMBINI TRA I 3 E I 5 ANNI, INSULTATI E COLPITI A CALCI E PUGNI - SE UN BAMBINO NON ESEGUIVA I SUOI ORDINI, LO TRASCINAVA PER I VESTITI E LO AGGREDIVA…