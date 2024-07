"TUTTA TORINO MI RINGRAZIA" – GIUSEPPE DELICATI, MEDICO DI BASE CHE HA PATTEGGIATO 23 MESI DI CARCERE PER FALSO, SI VANTAVA DI ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEI NO VAX TORINESI: A LUI SI SONO RIVOLTI AVVOCATI, DOCENTI, INFERMIERI E POLITICI PER RICEVERE UNA CERTIFICAZIONE FALSA ED EVITARE IL VACCINO ANTI-COVID – TRA I 76 INDAGATI CI SONO PAOLO ALONGE, NEL 2021 CANDIDATO SINDACO DELLA CITTÀ; LEANDRA DI MARTINO, INFERMIERA PEDIATRICA ELETTA DA POCO CONSIGLIERA COMUNALE AD ALMESE, E…

Estratto dell’articolo di Ludovica Lopetti per "la Stampa"

«Tutta Torino mi ringrazia», diceva al telefono Giuseppe Delicati, medico di base di Borgaro e convinto no vax che a giugno ha patteggiato 23 mesi di carcere per falso. Pur peccando di vanagloria, non aveva tutti i torti: a lui tra il 2021 e il 2022 si sono rivolte centinaia di persone tra il capoluogo e l'hinterland per ottenere un certificato di esenzione su presupposti non veritieri dal vaccino anti-Covid. «Dobbiamo tagliare dal basso le gambe a questa pantomima», il suo mantra.

A Torino il pm Gianfranco Colace ha chiuso le indagini per 76 di loro (alcuni difesi dal legale Gianluigi Marino) con le accuse di falso ideologico e falso in atto pubblico: nella lista si trovano docenti, infermieri, autisti Gtt, esponenti delle forze dell'ordine, operatori giudiziari e persino aspiranti politici. Persone con background anche molto diversi, ma tutte disposte a fare carte false per sottrarsi alla temuta vaccinazione […] tra gli indagati c'è Paolo Alonge, nel 2021 candidato sindaco di Torino per il Movimento 3V […]

Un altro aspirante politico finito nell'indagine dei Nas è Daniele Censori, ex candidato consigliere della Circoscrizione 3 per la Lista civica Lo Russo Sindaco. […]

Un altro nome noto in provincia è quello di Leandra Di Martino, da poco eletta consigliera comunale ad Almese nonché infermiera pediatrica all'ospedale Regina Margherita. Nella lista non ci sono solo dipendenti pubblici o incaricati di servizi essenziali: figurano anche operatori "del benessere" e "olistici", un oculista, una pediatra, un pedagogista, un avvocato, professori universitari, agenti di polizia locale, docenti di scuola primaria e secondaria.

L'inchiesta si deve proprio al passo falso di un prof, che nel settembre 2021 ha denunciato il preside dell'istituto in cui prestava servizio, colpevole – a suo dire – di non aver accettato il certificato che lo esentava dal vaccino e di averlo perciò sospeso dalle mansioni.

Quando i pm hanno visto che la sua strada aveva incrociato quella di Delicati (era sua la firma in calce al certificato respinto) hanno lavorato in direzione opposta a quella suggerita dall'esposto. Così, captando le conversazioni del medico allora in piena attività, lo avevano sentito esultare: "Tutta Torino mi ringrazia". Forse le persone che hanno bussato al suo studio hanno davvero visto in lui una manna o una comoda scappatoia. Ma ora il conto è arrivato. […]

