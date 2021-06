"GLI UFO POSSONO METTERE IN PERICOLO LA SICUREZZA NAZIONALE" - I MEMBRI DI CAPITOL HILL SI DICONO PREOCCUPATI DOPO UN BRIEFING CON LA MARINA E L'FBI DEDICATO ALL'ATTESISSIMO RAPPORTO DEL PENTAGONO SUGLI UFO - "POTREBBERO ESSERE AVANTI A NOI DI 50 ANNI MA ANCHE DI 1.000" - SECONDO IL FISICO MARK BUCHANAN, "TENTARE DI COMUNICARE CON GLI EXTRATERRESTRI POTREBBE ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO PER NOI" - E C'E' CHI PENSA CHE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

ufo

I politici americani hanno espresso serie preoccupazioni sulla minaccia degli UFO alla sicurezza nazionale americana, con un politico che ha detto che «sta succedendo qualcosa che non possiamo gestire».

I commenti sono emersi mercoledì dopo un briefing altamente riservato della Marina e dell'FBI ai membri del Comitato permanente ristretto della Camera sull'antiterrorismo, in vista dell'attesissimo rapporto del Pentagono sugli UFO di questo mese.

ufo al largo di san diego negli usa 2

«Chiaramente, sta succedendo qualcosa che non possiamo gestire», ha avvertito il rappresentante Tim Burchett dopo il briefing.

Sean Patrick Maloney ha aggiunto che stanno prendendo «sul serio» la questione dei fenomeni aerei inspiegabili, specialmente quando si tratta degli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, «quindi vogliamo sapere con cosa abbiamo a che fare».

ufo al largo di san diego negli usa 1

«Ci sono domande legittime che riguardano la sicurezza e la protezione del nostro personale, e nelle nostre operazioni e nelle nostre attività sensibili, e sappiamo tutti che c'è [una] proliferazione di tecnologie là fuori», ha detto Maloney al New York Post .

La task force UAP del Pentagono è pronta a consegnare al Congresso il suo rapporto sugli avvistamenti di UFO da parte dei militari il 25 giugno. Una versione non classificata sarà resa pubblica, mentre una classificata più dettagliata rimarrà segreta - e l'attesa è cresciuta su ciò che potrebbe essere rivelato.

ufo al largo di san diego negli usa 1

Questa settimana, alcuni politici hanno potuto dare una sbirciatina in una «struttura di informazioni a compartimenti sensibili» o SCIF, ma non hanno voluto dire cosa hanno visto all'interno.

Invece, si sono concentrati sull'esprimere la loro preoccupazione su come gli UFO potrebbero minacciare la sicurezza nazionale negli Stati Uniti. Il rappresentante Val Demings ha detto: «Sapete che si tratta sempre della nostra sicurezza e protezione - la nostra sicurezza nazionale è [la priorità] numero uno - e quindi questa è l'area su cui ci siamo concentrati questa mattina».

ufo al largo di san diego negli usa 4

«È stato un briefing interessante», ha affermato il rappresentante Adam Schiff. «Ho imparato cose che erano certamente nuove per me».

Tuttavia, non tutti i politici erano così preoccupati dal fatto che il rappresentante Peter Welch abbia affermato del prossimo rapporto: «Non sono sul bordo della sedia».

Almeno un ex funzionario del Pentagono ha già espresso preoccupazioni che potrebbero riguardare la sicurezza nazionale, affermando che gli UFO si sono ripetutamente intromessi nella tecnologia nucleare degli Stati Uniti, costringendo persino alcune strutture ad andare offline.

areonautica militare ufo

Luis Elizondo, l'ex capo dell'Advanced Aerospace Threat Identification Program del Pentagono, ha dichiarato al Washington Post la scorsa settimana che gli UFO o UAP (fenomeno aereo non identificato) hanno effettivamente interferito con la tecnologia nucleare degli Stati Uniti. «Ora in questo paese abbiamo avuto incidenti in cui questi UAP hanno interferito e hanno effettivamente messo fuori uso le nostre capacità nucleari», ha detto Elizondo in un'intervista.

A Elizondo è stato chiesto di diversi avvistamenti UFO sopra strutture segrete di armi nucleari e del fatto che quasi tutte le principali potenze nucleari in tutto il mondo hanno segnalato e declassificato questi avvistamenti.

ufo

Ha detto che il fenomeno è una «preoccupazione» per la sicurezza nazionale e ha aggiunto che la stessa osservazione è stata fatta in altri paesi, rendendolo un «problema globale».

Elizondo ha affermato che alcune persone hanno suggerito che gli UFO che mettono offline le capacità nucleari statunitensi potrebbero essere interpretati come un segno che gli oggetti non identificati sono «pacifici», ma ha affermato che in altri paesi gli UFO hanno effettivamente attivato la tecnologia nucleare.

Oggetto non identificato

«Quindi questo, per me, è altrettanto preoccupante. Penso che a questo punto ci siano certamente dati sufficienti per dimostrare che c'è un interesse per la nostra tecnologia nucleare, un potenziale anche per interferire con quella tecnologia nucleare».

Elizondo ha anche detto al Post che il prossimo rapporto del Pentagono dichiarerà definitivamente che gli UAP non sono tecnologia statunitense, nonostante le speculazioni. Ha detto che credeva che i risultati avrebbero concluso che non erano nemmeno tecnologia russa o cinese, dicendo che invece crede che sia una tecnologia di «prossima generazione», decenni avanti rispetto alla nostra.

Oggetto non identificato a forma di piramide

«Grazie alle osservazioni siamo abbastanza convinti di avere a che fare con una tecnologia multigenerazionale, diverse generazioni avanti rispetto a quella che consideriamo tecnologia di prossima generazione. Potrebbero avanti di 50 o 1.000 anni avanti a noi."

All'inizio di questa settimana, anche un fisico di spicco ha espresso allarme per gli UFO. Il fisico Mark Buchanan ha scritto in un recente editoriale del Washington Post che era preoccupato che il contatto alieno potesse comportare «la fine di tutta la vita sulla terra».

Oggetto non identificato

«È probabile che dovremmo essere tutti grati di non avere ancora alcuna prova di contatto con civiltà aliene», scrive Buchanan.

«Tentare di comunicare con gli extraterrestri, se esistono, potrebbe essere estremamente pericoloso per noi».

L'astronomo Joe Gertz alla ricerca di informazioni extraterrestri ha fatto eco ai sentimenti di Buchanan, affermando che tutti i nostri tentativi di comunicare con gli extraterrestri potrebbero alla fine causare «un serio pericolo per tutta l'umanità, e dovrebbero essere assolutamente ascritti ai crimini gestiti dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia».

sfere di luce apparse in cielo

Buchanan ha paragonato un possibile incontro alieno all’arrivo di Cristoforo Colombo in Nord America, dove gli europei, tecnologicamente più avanzati, trovarono una civiltà più antica e vulnerabile.

Ma alcuni astronomi e scienziati la pensano diversamente. Secondo loro il contatto con gli extraterrestri potrebbe avvantaggiare l'umanità attraverso l'uso della tecnologia aliena, che a sua volta potrebbe migliorare la sostenibilità del pianeta.

avvistamenti ufo

Douglas Vakoch, un astrobiologo americano, ricercatore di intelligence extraterrestre, psicologo e presidente di METI International, è uno di quegli astronomi che non solo crede nell’utilità di contattare gli alieni, ma lo sta facendo attivamente.

Sebbene gli UFO siano stati avvistati dai civili per decenni, la loro esistenza è stata liquidata come nient'altro che una teoria della cospirazione. Ma l'opinione pubblica è cambiata negli ultimi anni, soprattutto dopo che le riprese video e le immagini scattate dai piloti della Marina degli Stati Uniti tra la metà del 2014 e il marzo 2015 sono trapelate al New York Times, tre anni fa.

Le immagini hanno mostrato un oggetto da 30 a 40 piedi, a forma di Tic Tac, senza ali o rotori, ma in grado di librarsi, girare e accelerare nel cielo a velocità ipersoniche. Nel video si sentono i piloti della Marina sbalorditi esclamare: «Oh amico!».

avvistamenti ufo

Il New York Times ha anche riferito di un'organizzazione oscura con sede al Pentagono dedicata ai rapporti sugli avvistamenti di UFO, l'Advanced Aerospace Threat Identification Program - AATIP.

Nell'aprile 2020 il Dipartimento della Difesa ha pubblicato diversi video, uno dei quali mostra un aereo della Marina degli Stati Uniti che incontra «fenomeni aerei non identificati», inclusi oggetti che volano e si muovono a velocità e direzioni impossibili per il volo artificiale.

pentagono

Solo un anno prima, il filmato trapelato dal Pentagono mostrava un oggetto volante non identificato in bilico su San Diego, ipotizzando che un «incontro ravvicinato del terzo tipo» non è così lontano dall'accadere.