"USAVO LE SOSTANZE PERCHÉ AVEVO DEGLI ENORMI VUOTI DENTRO DI ME" - ASIA ARGENTO, OSPITE DI "OGGI E' UN ALTRO GIORNO", CONFESSA L'USO DI DROGA: "ANDAVA BENE QUALUNQUE COSA MI PORTASSE FUORI DALLE MIE PAURE, DALLE MIE TRISTEZZE E DALLA MIA DEPRESSIONE. MOLTE PERSONE CHE CONOSCO HANNO SUBITO GRAVI CONSEGUENZE CEREBRALI PERMANENTI E FORSE ANCH’IO QUALCHE DANNO L’HO SUBITO…"

Da www.liberoquotidiano.it

ASIA ARGENTO

Asia Argento a cuore aperto. L'attrice si è concessa a una lunga intervista durante Oggi è un altro giorno. Nella puntata di giovedì 28 gennaio del programma su Rai1 la figlia di Dario Argento ha parlato del suo nuovo libro Anatomia di un cuore selvaggio e ha ripercorso momenti delicati della sua vita.

"Come molti - ha ammesso alle telecamere di Serena Bortone - usavo le sostanze perché avevo degli enormi vuoti dentro di me. Non sapevo come riempire questi vuoti, perciò per me andava bene qualunque cosa mi portasse fuori dalle mie paure, dalle mie tristezze e dalla mia depressione”. La Argento li ha definiti "buchi cosmici", prima che la conduttrice di Viale Mazzini si appellasse ai suoi telespettatori più giovani: "Non lo fate”, ha chiesto.

ASIA ARGENTO

Ma l'attrice ha voluto precisare: "Non basta dire di non farlo, bisogna spiegare perché non si deve fare e quanto fa male: i neuroni non sono come le cellule, se si danneggiano non si ricreano". Come Asia Argento tanti altri sono caduti nell'incubo: "Conosco tante persone che in passato hanno fatto uso di sostanze e non sono più tornate indietro, intendo di testa” ha poi rivelato.

asia argento limona il cane in. gogo tales

Prima dell'intervista alla Bortone la figlia del regista si è raccontata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha rivelato le violenze subite da Rob Cohen e dalla madre Daria Nicolodi. Inoltre ha svelato il momento più buio della sua vita, quando la sorella Anna è morta. Era una ragazza che aveva sofferto tanto e io soffrivo per lei. Vedermela strappata via da un incidente stradale è stato inimmaginabile. "Quando è successo sono caduta in una forte depressione, sono stata sei mesi a letto e ho anche fatto uso di molte sostanze stupefacenti, soprattutto ai rave party dove giravano droghe fortissime. Molte persone che conosco hanno subito gravi conseguenze cerebrali permanenti e forse anch’io qualche danno l’ho subito. In quel caso mi ha salvato il cinema", ha raccontato visibilmente commossa.

asia argento gogo tales 5

asia argento 7 asia argento 2 asia argento fantasma opera