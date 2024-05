"IL VATICANO MI ATTACCÒ DURAMENTE PER LA STORIA CON RICHARD BURTON" – A CANNES NANETTE BURSTEIN SCODELLA “LIZ TAYLOR: THE LOST TAPES”, IL BOMBASTICO DOCUMENTARIO SULLA STAR MORTA NEL 2011– LA REGISTA HA AVUTO ACCESSO AGLI ARCHIVI PRIVATI DELL’ATTRICE, RIUSCENDO A INFILARE LE ORECCHIE NELLE SETTANTA ORE DI AUDIO INTIMO RECENTEMENTE RITROVATO – QUANDO A CINECITTÀ LIZ TEMEVA DI ESSERE FATTA A PEZZI DAGLI ITALIANI DOPO LE CRITICHE DELLA CHIESA: “ERO TERRORIZZATA. INVECE…” - VIDEO

Liz Taylor e Richard Burton sul set de La scogliera dei desideri

“Ho fatto degli errori, ma ho pagato per questo. L’impressione però era che non avessi pagato abbastanza”. Liz Taylor: the lost tapes, il documentario di Nanette Burstein (già candidata all’Oscar per il doc sui pugili On the ropes e autrice di Hillary su Hillary Clinton) presentato a Cannes Classic è uno squarcio nella personalità, complessa, piena di arguzia e umorismo, di Elizabeth Taylor.

[…]

Liz Taylor e Richard Burton - La scogliera dei desideri

La regista ha avuto accesso agli archivi privati della star, morta il 23 marzo del 2011 a 79 anni: settanta ore di audio intimo recentemente ritrovato (una lunghissima intervista con il giornalista americano Richard Meryman del 1964 – all’apice della fama – e un’altra del 1985 con Dominick Dunne), conversazioni sincere, riflessioni, racconti, dietro le quinte che rivelano una donna in contrasto con la sua immagine pubblica, desiderosa di rispetto e libertà d'azione.

[…] Lei nel documentario racconta come, bambina, i genitori l’avevano accompagnata a visitare gli studios e che ne fosse rimasta ammaliata, era stata lei a insistere per farle fare qualche provino.

[…] A soli dieci anni debutta in un film che passa inosservato, ma sarà con il secondo Torna a casa Lassie che nascerà una piccola diva e su quel set inizia l’amicizia con uno Roddy McDowall, uno dei suoi tanti amici gay come Montgomery Clif e Rock Hudson. Nel film si racconta che Liz si circondava di amici omosessuali perché con loro si sentiva libera, poteva stabilire legami profondi senza paura che questi ci provassero.

liz taylor

[…] il primo bacio per lei arriva praticamente sul grande schermo, nel film della Metro Goldwyn Mayer, Cynthia, dove una ragazza troppo protetta dai genitori troverà attraverso la sua passione per il canto la strada per vivere la sua vita. Nel film racconta che il suo primo vero bacio lo aveva dato soltanto una settimana prima di quello cinematografico “e non era stato migliore”.

[…] Nel dicembre del '47, appena diciassettenne, aveva detto sì alla proposta di matrimonio di Conrad "Nicky" Hilton Jr., figlio del presidente dell'omonima catena di alberghi di lusso, forse a convincerla c'era stato il primo di una lunga serie di anelli di fidanzamento, un diamante di tre carati e mezzo. Così mentre sullo schermo recitava il ruolo di sposina, nella realtà si preparava al primo di sette matrimoni se si conta che con Richard Burton si è sposata e ha divorziato due volte. […]

richard burton liz taylor

Nell’intervista racconta come dopo i tre mesi di viaggio di nozze in Europa il rapporto cominciò subito a incrinarsi, lei aveva 18 anni e lui 23, era geloso e possessivo e Liz perse un figlio per le botte ricevute dal marito manesco.

[…] lei si infatua di James Dean recitando con lui nel dramma Il gigante, e piangendone la morte prematura, nel film racconta di serate passate a parlare fino a notte fonda di questioni molto intime, il giorno dopo lui si ripresentava gelido e distaccato.

Diventa madre di Christopher e Michael Jr. con il suo secondo marito l'attore Michael Wilding, di vent'anni più vecchio di lei, nel film lei lo definisce “una figura paterna”. I giornali dell'epoca raccontano che Wilding fosse restio al grande passo e fu la stessa Liz a comprarsi l'anello di fidanzamento, un enorme zaffiro blu, e che da sposati vivevano circondati da un numero imprecisato di animali domestici.

liz taylor 2

Il giorno stesso dell’annuncio del divorzio da Wildin il produttore Mike Todd (che ha fatto una fortuna con il film Il giro del mondo in 80 giorni) le chiede di sposarlo, è un grande amore, con lui ha la figlia Liza.

Mentre sta girando uno dei film più importanti della sua carriera, La gatta sul tetto che scotta di Richard Brooks dove fatica non poco a infiammare i sensi di un marito in crisi, Paul Newman, il marito muore tragicamente in un incidente aereo dove avrebbe dovuto esserci anche lei. Disperata torna sul set perché soltanto nei panni del personaggio riesce a staccarsi dall’idea della morte del suo grande amore.

All’epoca con Todd avevano stretto un rapporto a quattro con il cantante Eddie Fisher sposato con Debbie Reynolds. Alla morte di Todd, Debbie si era portata i figli a casa propria e Eddie si era trasferito da Elizabeth, finendo però in una relazione che fece scandalo sui giornali quando pubblicarono la notizia che si erano sposati a poche ore dal divorzio con la protagonista di Cantando sotto la pioggia.

john warner liz taylor

Lui è tra gli interpreti di un film che le fa vincere il suo primo Oscar Venere in visone di Daniel Mann, nel frattempo rischia quasi di morire di polmonite sul primo set di Cleopatra (negli studi di Pinewood), viene operata e ha sei mesi di convalescenza.

Quando sale sul palco del Kodak Theater ha un filo di voce solo per dire “grazie”, negli audio invece dice con lucidità e ironia: “Per il quarto anno di fila ero stata nominata all’Oscar, quell’anno l’ho vinto grazia alla tracheotomia”. Nel '63 diventa l'attrice più pagata al mondo quando le viene offerto un contratto da un milione di dollari per interpretare il kolossal Cleopatra […]

liz taylor 1

Sul set Liz conosce Richard Burton ed è un colpo di fulmine immediato, una relazione tormentata e violenta, spesso sotto effetto dell'alcol che iniziò con un enorme scandalo, entrambi erano sposati (lei ancora con Fisher), e non si concluse neppure con il loro secondo divorzio o con la morte di lui nell'84. Quando la produzione di Cleopatra si spostò a Cinecittà, le riviste erano piene di articoli sul suo amore scandaloso con Burton, che - secondo i benpensanti – aveva fatto naufragare ben due matrimoni e distrutto due famiglie. Si diceva che anche il Papa Giovanni XXIII l’avesse criticata e uscì un articolo terribile sull’Osservatore romano.

“Il Vaticano mi aveva bollato tremendamente (nell’articolo di domenica 15 aprile si parla di “vagabondaggio erotico, ndr.) – racconta Taylor negli audio – quando dovemmo girare una scena importante con migliaia di comparse ero sicura che gli italiani mi avrebbero fatto a pezzi. Ero terrorizzata. Invece alla fine della ripresa cominciarono ad urlare “Baci Liz, baci Liz”. Le mie lacrime in quella scena sono vere”.

rock hudson liz taylor il gigante

Elizabeth non ha mai messo via l'anello con diamante krupp da 33,19 carati che le regalò lui. Vicino a Burton si guadagna il suo secondo Oscar con Chi ha paura di Virginia Woolf?, nel '66, mentre la loro unione burrascosa riempie le pagine dei rotocalchi e richiama il pubblico.

[…] Con Burton girano dieci film tra cui La bisbetica domata di Franco Zeffirelli da Shakespeare. Al secondo matrimonio e secondo divorzio con Burton seguiranno poi il senatore John Warner, repubblicano, e Larry Fortensky, un ex muratore di vent'anni più giovane di lei.

[…]