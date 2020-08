RAFFAELE CANTONE HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER LUCA PALAMARA! – LA RICHIESTA È STATA FORMALIZZATA DAL PROCURATORE DI PERUGIA: STESSO PROVVEDIMENTO PER L’AMANTE DELL’EX CONSIGLIERE DEL CSM ADELE ATTISANI,L’IMPRENDITORE FABRIZIO CENTOFANTI E GIANCARLO MANFREDONIA – IL VIDEO VIRALE DELL'UOMO CHE LO INCROCIA AL RISTORANTE E LO MANDA A QUEL PAESE: "DA PARTE DEL POPOLO ITALIANO VAI A FARE IN CULO...

Cittadino incontra casualmente Luca Palamara al ristorante: "Da parte del Popolo italiano (la parte onesta) vai a fare in culo!" Top! #RadioSavana pic.twitter.com/m3ubi2aTgB — RadioSavana (@RadioSavana) August 22, 2020

UN UOMO INCONTRA PALAMARA AL RISTORANTE: "VAI A FARE IN CULO"

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER PALAMARA

Da www.leggo.it

La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex consigliere del Csm Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione. Stesso provvedimento per l'imprenditore Fabrizio Centofanti, l'amica del magistrato Adele Attisani e Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formalizzata dal procuratore Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano.

L'inchiesta è quella che ha scosso il Csm, portando alle dimissioni di diversi consiglieri, per le intercettazioni di colloqui in cui con esponenti politici discutevano delle nomine al vertice delle procure, a cominciare da quella di Roma. Intercettazioni telefoniche e telematiche (con il trojan) in merito alle quali il gip di Perugia, in un'apposita udienza, si è riservato di decidere quale far trascrivere.

Decisione che sarà comunicata il 21 settembre quando si tornerà in aula per la nomina del perito per le trascrizioni. A Perugia Palamara è finito sotto inchiesta per i suoi rapporti con Centofanti, cui - secondo l'accusa - avrebbe messo a disposizione le sue funzioni di magistrato in cambio di viaggi e regali. L'imprenditore avrebbe anche pagato lavori nell'abitazione di Attisani, che deve rispondere di essere stata istigatrice delle presunte condotte illecite e beneficiaria in parte delle utilità.

