RAVE ILLEGALE? DI SICURO FINISCE MALE - IN PROVINCIA DI VITERBO, UN RAGAZZO DI NAZIONALITÀ INGLESE È SCOMPARSO NEL LAGO DI MEZZANO DOPO CHE SI È TENUTO UN MEGA RAVE PARTY ILLEGALE NELLA ZONA – SI SAREBBE ALLONTANATO PER FARE UN BAGNO NEL LAGO, MA NON È PIÙ RIEMERSO – ALLA FESTA CLANDESTINA HANNO PARTECIPATO GIOVANI DA TUTTA ITALIA E EUROPA - ALTRI DUE GIOVANI SONO FINITI IN COMA ETILICO E TRASPORTATI IN OSPEDALE… - VIDEO

Alessia Rabbai per www.fanpage.it

lago di mezzano

Sono ore di apprensione per un ragazzo scomparso nel Lago di Mezzano, nel territorio tra Lazio e Toscana. Come riporta la testata locale Tuscia Web si tratterebbe di un giovane di nazionalità inglese partecipante del mega rave party non autorizzato che si è tenuto tra Valentano e Latera nella provincia di Viterbo, per festeggiare la notte di Ferragosto.

rave illegale lago di mezzano

Dalle prime informazioni trapelate il ragazzo, dopo aver partecipato alla festa, verso sera si sarebbe allonato intorno alle 19.30 di ieri, domenica 15 agosto, per fare un bagno refrigerante dato l'intenso caldo estivo e le temperature altissime di questi giorni. Dal tuffo in acqua non è però più riemerso, è scattato l'allarme e sono partite le ricerche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale e i vigili del fuoco.

rave illegale lago di mezzano

I militari stanno passando al vaglio la zona e i pompieri con i sommozzatori sono entrati in acqua. Le ricerche sono in corso anche con l'aito di un elicottero che sta sorvolando la zona. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.

Mega rave party al Lago di Mezzano

In occasione di Ferragosto il Lago di Mezzano è stato preso d'assalto da migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e da alcune parti d'Europa, con centinaia di camper, pronti a montare le tende nei campi.

rave illegale lago di mezzano

Un evento che dovrebbe durare una decina di giorni, nonostante le temperature altissime e l'assenza di servizi igienici in quanto il rave party non è autorizzato quindi non sono stati disposti i bagni chimici. Sul posto a presidio sono intervenute le forze dell'ordine con un elicottero per monitorare la situazione.

Il bilancio delle prime serate di festa finora è di due ragazzi finiti in coma etilico e trasportati in ospedale. Il timore è sugli assembramenti e sul pericolo contagi da Covid-19.

lago di mezzano