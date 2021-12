A RAZZO DURO SU “TIME” – LA RIVISTA INCORONA QUEL GENIACCIO SVALVOLATO DI ELON MUSK COME PERSONA DELL’ANNO 2021: “L'UOMO CHE ASPIRA A SALVARE IL PIANETA E A DARCENE UN ALTRO DOVE POTREMO ABITARE: CLOWN, BASTIAN CONTRARIO, VISIONARIO, INDUSTRIALE, SHOWMAN” – QUEST’ANNO IL BOSS DI TESLA HA PORTATO I PRIMI CIVILI NELLO SPAZIO ED È DIVENTATO L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO CON UN PATRIMONIO DI 222 MILIARDI DI DOLLARI CHE…

Da Ansa

Elon Musk è la persona dell'Anno 2021 per Time. "L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di 'Watchmen'", così la rivista americana ha definito il Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell'anno che sta per concludersi.

Quest'anno Musk ha realizzato anche il sogno del primo volo di soli civili nello spazio, a settembre. Ed è anche diventato l'uomo piu' ricco del mondo, buttando giu' dal gradino piu' alto del podio del Bloomberg Billionaires Index, l'elenco dei Paperoni il cui patrimonio viene aggiornato in tempo reale in base alle quotazioni di Borsa, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

Il suo patrimonio è stimato sui 222 miliardi di dollari, a ottobre. Nello stesso periodo il colosso delle auto elettriche ha raggiunto 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato diventando la prima casa automobilistica la mondo a centrare tale soglia e ha raggiunto l'Olimpo delle società a tre zeri come Microsoft, Aramco, Apple, Alphabet, Facebook e Amazon.

Circa questa sua immensa ricchezza, Musk ha sempre detto di non essere interessato a cose materiali e che una meta' del suo patrimonio "servira' a risolvere i problemi del nostro pianeta mentre l'altra meta' servira' a costruire una citta' auto-sufficiente su Marte per assicurare la continuita' della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da una meteorite".

La copertina della Persona dell'Anno è un marcatore di influenza e pochi individui hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre la Terra", ha scritto il direttore della rivista Time, Edward Felsenthal: "Nel 2021 Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come l'esempio più' ricco di una massiccia trasformazione della societa'".

La tradizione della Persona dell'Anno di Time risale al 1927: nata come "Uomo dell'Anno" riconosce da allora non solo un individuo, ma anche gruppi di individui o categorie, movimenti o idee che hanno avuto la maggiore influenza nell'anno che sta per concludersi. Nel 2020 hanno conquistato la copertina il presidente eletto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.

La scelta annuale non è necessariamente considerata un onore: nel 1938 Adolf Hitler fu nominato Uomo dell'Anno per la sua influenza negativa. Time ha assegnato altri titoli in coincidenza con la copertina sulla Persona dell'Anno. L'ha ottenuto anche la cantante Olivia Rodrigo per l'entertainment, mentre gli scienziati che hanno messo a punto i vaccini anti-Covid sono stati scelti nella categoria Eroi dell'Anno.

