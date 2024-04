RE CARLO “STA MOLTO MALE”? BUCKINGHAM PALACE SMENTISCE: “STA MIGLIORANDO E MARTEDÌ TORNA IN PUBBLICO” - DOPO LE INDISCREZIONI SUI MEDIA AMERICANI, IL PALAZZO RISPONDE: “I MEDICI SONO MOLTO SODDISFATTI DEI PROGRESSI DI SUA MAESTÀ”. UN PORTAVOCE DI BUCKINGHAM PALACE NON SI SBILANCIA SULL’ESITO DELLE CURE ANTI-TUMORALI PER CARLO III: “È ANCORA TROPPO PRESTO PER DIRLO, MA IL TEAM DI DOTTORI CHE SEGUE SUA MAESTÀ È DECISAMENTE RINCUORATO..."

Enrico Franceschini e Antonello Guerrera per repubblica.it - Estratti

“Re Carlo tornerà a breve in pubblico per alcuni eventi”. Così Buckingham Palace risponde, indirettamente ma in maniera netta, alle indiscrezioni comparse nelle ultime ore su alcuni media americani per cui il sovrano starebbe “molto male”, “non risponderebbe alle cure” contro il cancro diagnosticatogli mesi fa e “i piani del suo funerale sarebbero costantemente aggiornati”.

Invece, secondo la voce ufficiale del palazzo, “le cure per Sua Maestà continuano, e i medici sono sufficientemente soddisfatti dei suoi progressi tanto che il re potrà ora nuovamente partecipare ad eventi pubblici. Questi ultimi saranno svolti man mano in particolari condizioni per ridurre al massimo i rischi per la salute di Sua Maestà”. Contemporaneamente, Buckingham ha pubblicato anche un nuovo scatto di Carlo con la consorte e regina Camilla, immortalato “nei giardini di Buckingham Palace dalla fotografa Millie Pilkington il 10 aprile scorso, un giorno dopo il loro anniversario di matrimonio”.

Per celebrare il recupero fisico del monarca, il Palazzo aggiunge che “martedì prossimo re Carlo e Queen Camilla visiteranno una clinica anti-cancro, dove incontreranno pazienti e specialisti”. A quanto si apprende, non si tratterà della struttura che si sta prendendo cura del sovrano.

“Questo sarà il primo di una serie di eventi pubblici da parte di Sua Maestà nelle prossime settimane. Inoltre, il re e la regina ospiteranno a Londra a fine giugno l’imperatore e l’imperatrice di Giappone” in visita di Stato nel Regno Unito. Nei piani per Carlo c’è anche un viaggio in Australia nel corso della prossima estate, cui lui terrebbe molto, tuttavia sinora non c’è alcuna conferma ufficiale.

Un portavoce di Buckingham Palace non si sbilancia sull’esito delle cure anti-tumorali per Carlo III: “È ancora troppo presto per dirlo, ma il team di dottori che segue Sua Maestà è decisamente rincuorato dai progressi visti sinora. Ora potrà riprendere a partecipare ad eventi pubblici ma la situazione verrà costantemente valutata dai medici. In ogni caso, il sovrano “continuerà il suo lavoro ufficiale in residenza, come fatto sinora durante il periodo di cura”.

“Sua Maestà è molto soddisfatto di poter riprendere i suoi impegni pubblici e ringrazia tutto il team medico che glielo ha permesso”, continua un portavoce del palazzo. “A pochi giorni dall’anniversario della sua incoronazione” avvenuta il 6 maggio scorso, “il re è profondamente grato per i messaggi di affetto e di auguri ricevuti da tutto il mondo in questi mesi di difficoltà ma anche felicità”.

A quanto si apprende, Buckingham Palace continuerà a non rilasciare aggiornamenti quotidiani sulla salute di Carlo III e ha chiesto di non speculare su quest’ultima, anche in rispetto delle dure leggi sulla privacy vigenti in Inghilterra.

La voce che le condizioni del 75enne re, in cura per un cancro annunciato da Buckingham Palace in febbraio, fossero “significativamente peggiori” di quanto viene fatto trapelare dai suoi portavoce era rimbalzata nelle ultime ventiquattro ore da un sito di scoop sensazionalistici americano a una rete televisiva australiana.

A pubblicare per primo l’indiscrezione è stato il Daily Beast, sito di rivelazioni e scandali statunitense. “Varie fonti ci dicono che Buckingham Palace e il governo britannico stanno tenendo pronta la Operation Menai Bridge, nome in codice per la morte di re Carlo, mentre la sua salute rimane un mistero”, titola il media americano. “Le voci secondo cui il sovrano sta significativamente peggio di quanto fanno sapere i suoi consiglieri proliferano nella società britannica. Fonti a lui vicine, interpellate sull’argomento, dicono che la sua salute ‘non è buona’. Interpellati in proposito, palazzo reale e Downing Street non fanno commenti”.

