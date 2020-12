6 dic 2020 10:40

LA REGINA RINUNCIA AL CORONA - LA 94ENNE ELISABETTA II RICEVERÀ NELLE PROSSIME SETTIMANE IL VACCINO PFIZER-BIONTECH CONTRO IL CORONAVIRUS, CHE HA APPENA OTTENUTO IL VIA LIBERA DELLE AUTORITÀ SANITARIE BRITANNICHE - ANCHE IL MARITO FILIPPO, CHE DI ANNI NE HA 99, SARÀ VACCINATO. LA VIA PRIORITARIA NON È UN TRATTAMENTO PREFERENZIALE MA PERCHÉ SONO SOGGETTI A RISCHIO A CAUSA DELL’ETÀ. IN REALTÀ È ANCHE UNA SCELTA DI COMUNICAZIONE PER CONVINCERE I SUDDITI: SE LO FANNO LORO, SARÀ SICURO…