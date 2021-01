LA RICERCA DELL’ALDILÀ TI MANDA AI MATTI ALDIQUÀ – LA STORIA DI ROBERT BIGELOW, IL MILIARDARIO 75ENNE CHE HA INDETTO UN CONCORSO CON TRE PREMI DA UN MILIONE DI DOLLARI A CHIUNQUE GLI DIMOSTRI “LA SOPRAVVIVENZA DELLA COSCIENZA DOPO LA MORTE CORPOREA” – UN’OSSESSIONE PER LA VITA DOPO LA MORTE CRESCIUTA DOPO UNA SERIE DI TERRIBILI TRAGEDIE FAMILIARI: IL SUICIDIO NEL 1992 DEL SUO FIGLIO 24ENNE E LA MORTE DEL NIPOTE CHE SI È TOLTO ANCHE LUI LA VITA A VENT'ANNI NEL 2011…

Matteo Persivale per “il Corriere della Sera”

Harry Houdini, il più grande mago del mondo, fece una promessa solenne alla moglie Bess: se gli fosse successo qualcosa durante una delle sue incredibili esibizioni, avrebbe fatto di tutto per mettersi in contatto con lei dopo la morte. Se non avesse ricevuto nessun segnale, spiegò l'artista della fuga, voleva semplicemente dire che non esiste un al di là dal quale poter scappare, almeno per un istante.

Che Houdini, post mortem, non si sia mai fatto vivo con la moglie non rappresenta un ostacolo per il milionario di Las Vegas Robert Bigelow. Imprenditore di enorme successo nel campo degli affitti brevi low cost, creatore della startup aerospaziale Bigelow Aerospace che fornisce componenti a Nasa e a SpaceX di Elon Musk, intrepido finanziatore di numerose ricerche sulla vita extraterrestre e i fenomeni paranormali, Bigelow ha ammesso con il New York Times di aver finora speso circa 350 milioni di dollari per il suo insolito hobby.

Bigelow ha ora offerto tre premi, con ricompense totali di un milione di dollari (820mila euro) a chiunque gli dimostri (i vincitori verranno annunciati il 1 novembre 2021) «la sopravvivenza della coscienza dopo la morte corporea permanente». Non è una boutade: Bigelow dirige e finanzia il Bigelow Institute for Consciousness Studies che ora ha interpellato scienziati, studiosi della religione, esperti di neuroscienze e chiunque altro possa fornire prove dell'esistenza di un aldilà. Il centro studi è stato formato «per cercare di condurre ricerche sulla possibilità di sopravvivenza della coscienza umana oltre la morte corporea», ha detto al sito Mystery Wire .

Purtroppo però la vita di Bigelow non è materia da romanzo letterario di Don DeLillo o di genere popolare parafantascientifico cospiratorio tipo quelli, anni 70, dell'indimenticato Peter Kolosimo: è più simile a una tragedia shakespeariana. È una storia di fantasmi.

Se la passione per le ricerche aerospaziali è sempre appartenuta al 75enne imprenditore, al quale i nonni raccontarono dell'incontro ravvicinato con un Ufo nel deserto del Nevada nel 1947, quando lui aveva due anni, l'interesse per l'al di là risale a un evento tragico: la morte, nel 1992, per suicidio, del suo figlio 24enne, Rod Lee, padre dell'allora neonato Rod II, anch' egli suicida, a vent' anni, nel 2011 (Bigelow ha un'altra figlia, Blair, che ha lavorato per il padre sia nel campo aerospaziale sia in quello immobiliare, la cassaforte di famiglia, e candidata alla successione).

Dalla morte del figlio, e più ancora dopo quella del nipote (che aveva problemi di dipendenze) in poi, Bigelow ha ridotto le ricerche sulle forze interdimensionali (dice comunque che i suoi ricercatori abbiano una volta intercettato degli umanoidi e non nega di avere in suo possesso materiale di origine aliena). Da allora ha di frequente interpellato medium e altri personaggi che gli promettevano la possibilità di un contatto con i due ragazzi.

Contatto mai avvenuto, ma Bigelow si è convinto che ci sia qualche margine nella sua ricerca. E ora che anche la moglie Diane, 72 anni, è scomparsa per un tumore, la ricerca di Bigelow assume i contorni di un'ossessione, la cognizione del dolore di un marito, padre, e nonno in cerca di risposte.

