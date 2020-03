RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “IL DOTTOR IGOR DANILOV NON HA MAI LAVORATO NÉ PER GAZPROM NÉ PER GAZPROM MEDIA. È STATO SOLTANTO DIRETTORE GENERALE DELLA MEDIA PRESS DI SAN PIETROBURGO FINO AL 2006 – NON HA MAI AVUTO RAPPORTI CON ROCCO CASALINO E CASALEGGIO CHE NON CONOSCE E NON HA UNA SERIE DI INTERESSI LEGATI ALLA CYBERSECURITY

Riceviamo e pubblichiamo:

IGOR DANILOV

Invio la presente in nome e per conto del Dott. Igor Danilov, nato a San Pietroburgo (Federazione Russa) il 4.2.1967, in relazione alla pubblicazione in data 10 marzo 2020 nel vostro sito dell’articolo

- visibile al seguente link https://m.dagospia.com/conte-commissaria-casalino-ampliate-le-deleghe-di-mariachiara-ricciuti-chi-e-229534

- dal titolo “CONTE METTE IL GUINZAGLIO A CASALINO? – CHIUNQUE SIA STATO A FAR USCIRE LA BOZZA DEL DECRETO SABATO SERA, LA COSA NON È PIACIUTA PER NIENTE ALLA POCHETTE CHE CAMMINA E NON È RIMASTA SENZA CONSEGUENZE. IL PRIMO EFFETTO È CHE SONO STATE AMPLIATE LE DELEGHE DELLA VICE DI ROCCO, MARIA CHIARA RICCIUTI – L’OTTIMO RAPPORTO CON GIUSEPPI E LE ESPERIENZE SPECIALI NEL CURRICULUM, TRA CUI IL LAVORO PER LE ONLUS DI IGOR DANILOV, A LUNGO PERSONAGGIO PRINCIPALE DI GAZPROM MEDIA IN ITALIA…”,

- contenente la seguente frase:

“… LE ONLUS DI IGOR DANILOV, A LUNGO PERSONAGGIO PRINCIPALE DI GAZPROM MEDIA IN ITALIA”

Del tutto arbitrario, insinuante e diffamatorio è il coinvolgimento del mio assistito Igor Danilov nelle vicende tra la Ricciuti, Rocco Casalino e Casaleggio (che non conosce) e la definizione del mio assistito come persona “che fu a lungo il personaggio principale di Gazprom Media in Italia”.

Precisiamo che:

Il Dott. Danilov non ha mai lavorato né per Gazprom né per Gazprom-Media.

Igor Danilov è stato soltanto Direttore Generale della Media Press di San Pietroburgo, azienda da lui creata e guidata dal 1993 fino al 2006 quando Gazprom-Media ha comprato dal Dott. Danilov il 51% delle azioni della società Media Press di San Pietroburgo (Russia).

Il sig. Danilov non ha mai avuto rapporti con Rocco Casalino e Casaleggio che non conosce.

Il sig. Danilov non ha una serie di interessi legati alla cybersecurity.

Danilov ha costituito un’unica associazione onlus che è la ACEB Associazione Città eredi di Bisanzio, con lo scopo di uno scambio culturale tra i vari paesi sulla storia del Medioevo e di Bisanzio. E’ stato costretto a chiudere l’associazione nel 2018 a seguito delle diffamazioni contenute in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera a firma del Dott. Federico Fubini (poi rimosso dal sito web del quotidiano) e per il quale è in corso azione giudiziale di risarcimento del danno.

Gli interessi del Signor Danilov non sono mai stati e non sono legati alla politica, è accademico che collabora con le università di tutto il mondo, presentando i risultati del suo lavoro a conferenze e giornali scientifici. Queste informazioni sono facili da trovare su internet.

Assai grave è che detto coinvolgimento sia inserito in un articolo che tratta una questione di enorme gravità quale la fuga di notizie relativa al decreto Coronavirus, questione alla quale il Danilov è completamente estraneo. Coinvolgimento che introduce un tema torbido ed insinuante gravemente lesivo dell’immagine del mio assistito.

Con la presente Vi invito quindi a dare immediato riscontro alla presente e di voler provvedere alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, comunicandoVi che, in difetto, intraprenderò le iniziative necessarie volte a tutelare la reputazione personale e professionale del Dott. Igor Danilov.

La presente costituisce anche messa in mora in caso di inadempimento.

Con riserva di ogni ulteriore azione in ogni opportuna sede.

Distinti saluti

Roma, 11 marzo 2020

Dott. Igor Danilov

Avv. Paolo Voltaggio