LA RICONOSCETE? – QUALCHE ANNO FA ERA IL SOGNO EROTICO DI MEZZO MONDO: È UN EX “ANGELO” CHE HA PASSATO LA GIOVINEZZA AD ANCHEGGIARE SULLE PASSERELLE – IERI, ALLA PRIMA DI “HUNGER GAMES” ERA IRRICONOSCIBILE: I FAN SONO RIMASTI SCONVOLTI DAL SUO VOLTO “GONFIO E TIRATO”, ACCUSANDOLA DI ESSERSI SOTTOPOSTA A QUALCHE RITOCCHINO DI TROPPO. LEI HA RISPOSTO MOSTRANDO IL SUO VISO DA “MAMMA STANCA”. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Estratto dell'articolo di Veronica Cristino per www.vogue.it

Adriana Lima è ancora criticata dagli haters, questa volta non perché è “ingrassata” con la gravidanza, ma per il viso dall'aspetto “gonfio e tirato, come rifatto”. E risponde con una foto struccata, dove mostra la sua faccia da “mamma stanca”

[…] La sua più recente apparizione è stata a Los Angeles sul red carpet della prima del film Hunger Games La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, dove si è mostrata splendida in un abito nero e rosso, con capelli all'indietro e labbra rosso fuoco.

Nonostante fosse in splendida forma, gli haters hanno comunque trovato il modo di criticarla. Questa volta non perché fosse ingrassata dopo la gravidanza, come avevano già fatto qualche mese fa, quando dichiarò che stava passando un momento difficile e faceva fatica ad accettare il suo nuovo corpo, bensì per l'aspetto del suo viso.

Gli haters hanno lasciato commenti al vetriolo sui social, accusandola di avere un viso “gonfio e tirato” e di essersi sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica, come ad esempio un lifting.

Adriana Lima ha prontamente risposto, pubblicando una story sul suo canale Instagram nella quale mostra il suo viso “da mamma stanca” al naturale senza trucco, aggiungendo anche un copioso elenco dei suoi molti impegni materni: dati cioè dai suoi figli (ne ha tre, di cui il più piccolo Cyan di 1 anno), dagli altri 2 figli del compagno Andre Lemmers e da 3 cani. Aggiunge poi un elegante e perentorio ringraziamento per tutti coloro che hanno criticato il suo aspetto: «Grazie per la vostra preoccupazione».

[…] La Lima, 42 anni, ha un glorioso passato tra le più rilevanti top model del mondo e angelo di Victoria's Secret per molti anni (dal 1999 al 2018), e ancora oggi è tra le donne più iconiche dei nostri tempi. Di recente si è riunita con il marchio di lingerie, diventando il volto del nuovo profumo di Victoria's Secret Heavenly, dichiarando, in occasione della presentazione, che si sentiva valorizzata come donna nell'essere stata coinvolta in questo progetto in questa fase della sua carriera.

«Sento di essere celebrata in questa fase della mia vita, come donna parte del mondo della moda a 42 anni e mamma di cinque figli, ed è una cosa importante per le mie figlie e per le nuove modelle. È edificante», aveva dichiarato la Lima a People.

