LA RICONOSCETE DALLO STACCO DI COSCIA, DALLA MANO DELL’ESTETISTA SULL’INGUINE O DAL SENO CONTENUTO A MALAPENA DAL BIKINI? È STATA AVVISTATA A MILANO E SI È SCATENATO SUBITO IL GOSSIP: PER MOLTI SI TROVAVA NELLA CITTÀ MENEGHINA PER UN LAVORO CON LA NUOVA FIAMMA, MA IN TANTI SONO RIMASTI DELUSI NELLO SCOPRIRE CHE LA LORO FREQUENTAZIONE NON È ALIMENTATA DA UNA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE…

Estratto dell'articolo di Stefania Rocco per www.fanpage.it

fedez garance authie

Garance Authiè, la modella indicata da più parti come l’ultima fiamma di Fedez, non era a Milano per girare il videoclip della canzone “Sexy Shop”. Le voci secondo le quali Garance fosse arrivata in Italia esclusivamente per motivi di lavoro erano circolate a partire dal momento in cui la francese aveva messo piede in aeroporto.

“È qui perché pagata”, sostenevano fonti apparentemente ben informate, lasciando intendere quindi che il rapporto tra il rapper e la modella fosse legato esclusivamente a ragioni professionali e che l’interesse di Federico fosse in realtà a senso unico. In realtà, l’uscita del videoclip della hit che Fedez ha realizzato con Emis Killa dimostra che le cose non stanno così.

garance authie 4

Sono diverse le donne che compaiono nel videoclip della canzone “Sexy Shop”, pubblicato solo da poche ore. Tra loro, però, Garance non compare. […] l’incontro tra Authiè e Fedez a Milano non fosse legato a ragioni professionali.

[…]

garance authie 6 fedez e garance authie garance authie garance authie fedez garance authie garance authie 1 garance authie 22 garance authie 9 garance authie 2 garance authie 8 garance authie 1 garance authie al gp di monaco fedez garance authie 3 fedez garance authie 1 fedez garance authie 2 fedez garance authie 4 fedez garance authie 5 garance authie 3 garance authie 12 fedez garance authie 6 garance authie 4 garance authie 5 garance authie 7