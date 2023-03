LA RICONOSCETE DALLE TETTINE O DALL’OPERA MAGISTRALE DELL’ESTETISTA? – DOPO ESSERSI LASCIATA L'EX FIDANZATO ALLE SPALLE, È VOLATA IN SPAGNA PER LO SHOOTING DEI SUOI OGGETTINI DA RIFILARE A FOLLOWER ALLOCCONI – QUALCHE TEMPO FA È STATA AVVISTATA ALL’ALTRO CAPO DEL MONDO MENTRE INFILAVA LA LINGUA IN BOCCA A UN MISTERIOSO RAGAZZO: LA PAPARAZZATA NON LASCIAVA DUBBI, MA DURANTE LA VACANZA LEI AVEVA “SPENTO” I SOCIAL E…

Valentina Ferragni si gode un viaggio in Spagna tra lavoro e relax e ai follower non fa mancare scatti calienti.

valentina ferragni 10

A Madrid posa sul letto in canotta e slip, poi a Ibiza offre scorci itriganti sul seno nudo sotto il cardigan, e infine sfoggia il fisico in un bikini mozzafiato. Gli apprezzamenti dei follower si sprecano.

Valentina Ferragni è volata in Spagna per appuntamenti di lavoro ma non si è fatta mancare attimi di relax. A Madrid si è lasciata fotografare in abiti glamour per una serata mondana, con un vestito viola che le fasciava il corpo e regalava un underboob pazzesco, poi stesa sul letto in intimo ha regalato un'immagine seducente. A Ibiza i look si fanno più casual ma non meno bollenti. Sotto il cardigan aperto non porta il reggiseno e le curve fanno capolino. In bikini mette in mostra il suo fisico tonico e atletico.

[…]

valentina ferragni 9

Un nuovo amore

Dopo la fine della storia con Luca Vezil, pare che nel cuore di Valentina Ferragni ci sia un nuovo amore misterioso. I due hanno trascorso insieme una vacanza in Messico, lontano da occhi indiscreti. Persino sui social l'influencer ha evitato di esporsi con l'uomo che le ha fatto battere il cuore, postando solo scatti che la ritraevano in solitaria bellissima, sensuale, ma soprattutto felice. Chissà se il ragazzo misterioso sarà stato insieme a lei anche durante il soggiorno in Spagna?

