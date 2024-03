RITIRATA DALLA CIRCOLAZIONE LA FOTO DELLA PRINCIPESSA KATE DIFFUSA IERI: LE AGENZIE FOTOGRAFICHE TEMONO SIA STATA "MANIPOLATA": “LA FOTO MOSTRA UN'INCOERENZA NELL'ALLINEAMENTO DELLA MANO SINISTRA DELLA PRINCIPESSA CHARLOTTE” - QUELLA PUBBLICATA DA KENSINGTON PALACE È LA PRIMA IMMAGINE UFFICIALE DELLA PRINCIPESSA DEL GALLES DOPO L'INTERVENTO CHIRURGICO ALL'ADDOME DI GENNAIO - LA FOTO ERA STATA INVIATA ALLE AGENZIE SOSTENENDO FOSSE STATA SCATTATA DAL PRINCIPE WILLIAM ALL'INIZIO DI QUESTA SETTIMANA…

KATE MIDDLETON E LA FOTO MANIPOLATA

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Diverse agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate diffusa questa mattina per paura che sia stata "manipolata". Lo riporta Sky News, ricordando che quella pubblicata da Kensington Palace è la prima immagine ufficiale della principessa di Galles dopo l'intervento chirurgico all'addome di gennaio. Lo scatto in questione è stato pubblicato per celebrare la festa della mamma e mostra Kate circondata dai tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

L'immagine è stata inizialmente diffusa da diverse agenzie fotografiche, ma in serata almeno due l'hanno ritirata e hanno detto ai media di eliminare la foto dai loro sistemi e archivi. L'Ap ha inoltre aggiornato il proprio sito web per informare giornalisti ed emittenti che l'immagine è stata rimossa e la didascalia aggiornata recita: "Ad un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l'immagine in un modo che non soddisfa gli standard fotografici di Ap. La foto mostra un'incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte". Kensington Palace ha rifiutato di commentare, riferisce Sky News. La foto era stata inviata alle agenzie spiegando che era stata scattata dal Principe William all'inizio di questa settimana.