25 mar 2022 18:13

LA RIVOLUZIONE DI CUPERTINO PER AUMENTARE IL FATTURATO - APPLE STA VALUTANDO DI INTRODURRE UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO PER L'IPHONE E ALTRI SUOI PRODOTTI, SIMILE A QUELLO DELLE AUTO-LEASING, PER PERMETTERE UN MAGGIORE RICAMBIO DI TELEFONI TRA I CONSUMATORI - APPLE FINORA HA VENDUTO I SUOI DISPOSITIVI A PREZZO PIENO, CONSENTENDO IL PAGAMENTO A RATE. CON L'ABBONAMENTO PER L'HARDWARE INVECE OFFRE I SUOI DISPOSITIVI A FRONTE DEL PAGAMENTO DI UNA COMMISSIONE MENSILE…