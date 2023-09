ROMA? E’ ‘NA GIUNGLA - UN VIGILE VIENE AGGREDITO A CALCI E PUGNI A SAN GIOVANNI IN LATERANNO DA UN 30ENNE COLOMBIANO - MOTIVO? AVEVA “OSATO” RIMPROVERARE IL RAGAZZO CHE SI ERA LANCIATO SULLE STRISCE PEDONALI NONOSTANTE LE AUTO FOSSERO IN CORSA - INFASTIDITO DAL RICHIAMO, IL SUDAMERICANO E’ TORNATO INDIETRO E HA ASSALITO IL PIZZARDONE PROCURANDOGLI ECCHIMOSI E CONTUSIONI E ROMPENDOGLI GLI OCCHIALI…

RISSA IN STRADA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Era intento a regolare il caotico traffico delle 18 di oggi pomeriggio in piazza S. Giovanni in Laterano in coppia con una collega l'agente del I Gruppo Centro della Polizia locale, quando richiamava un pedone che si lanciava tra le auto nonostante il semaforo rosso. Il pedone, un cittadino colombiano di circa 30 anni, infastidito dal richiamo deciso del vigile lo ha aggredito con pugni e calci procurandogli ecchimosi e contusioni e rompendogli gli occhiali.

L'aggressore è stato arrestato da altre pattuglie intervenute in soccorso allertate dalla collega dell'agente aggredito ed è ora trattenuto presso il Comando di via della Greca a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre l'agente è ancora in visita presso l'ospedale del San Giovanni.

RISSA IN STRADA

"Esprimiamo la massima solidarietà al collega aggredito - dichiara Sergio Fabrizi, Segretario provinciale di Roma della UGL Autonomie - esprimendo la totale indignazione della categoria per i continui rischi che si corrono in questo lavoro, per un clima ormai esasperato di cieca violenza verso la divisa preso troppo sottogamba in termini punitivi e in termini di tutela previdenziale." Aggiunge inoltre Ivano Ardovini RSU-UGL di Roma Capitale: " Anche questa aggressione per il collega ferito sarà rubricato come infortunio sul lavoro, anziché tutelato con la causa di servizio e, se nel malaugurato caso di giorni di prognosi, perderà anche indennità salariali e questa cosa non può continuare".