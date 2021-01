L’ASSALTO AL CONGRESSO FA ANCORA VITTIME: UN ALTRO AGENTE DI POLIZIA PRESENTE IL 6 GENNAIO AL CAMPIDOGLIO SI È SUICIDATO – SI CHIAMAVA JEFFREY SMITH ED È IL SECONDO A TOGLIERSI LA VITA DOPO CHE AVEVA PROVATO A DIFENDERE (INVANO) IL CONGRESSO DAI FACINOROSI PRO-TRUMP – UN TERZO AGENTE È MORTO PER LE FERITE RIPORTATE… – VIDEO

jeffrey smith

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Un secondo agente di polizia presente il 6 gennaio durante i violenti attacchi al Campidoglio si è suicidato. Lo fa sapere Politico, secondo cui il capo ad interim della Metropolitan Police, Robert Contee, ha rivelato che Jeffrey Smith, agente di polizia di Washington DC, e l'ufficiale della Capitol Police Howard Liebengood "si sono tolti la vita all'indomani di quella battaglia".

robert contee

Se il decesso di Liebengood era già stato reso noto, quello di Smith non era sinora stato rivelato. Un terzo membro delle forze dell'ordine, l'ufficiale della polizia del Campidoglio Brian Sicknick, è morto per le ferite riportate durante l'attacco. "Onoriamo il servizio e i sacrifici degli agenti Sicknick, Liebengood e Smith, e offriamo le condoglianze a tutte le famiglie in lutto", ha detto Contee nella sua testimonianza.

supporter trump assalto al congresso jake angeli brian sicknick assalto al campidoglio. supporter di trump assaltano il congresso jeffrey smith 2 manifestazione pro trump in michigan 2 supporter trump assalto al congresso un supporter di trump lancia un liquido contro un simpatizzante blm salt lake city utah joey gibson, leader di patriot prayer arresto a los angeles persone armate a una manifestazione pro trump in arizona manifestazione pro trump in michigan 5 proteste pro trump in texas un manifestante pro trump vestito da biden incarcerato proteste davanti alla casa del governatore di washingotn jay inslee proteste pro trump a austin, texas manifestazione a los angeles chester doles, ex membro del ku klux klan, entra al campidoglio della georgia manifestazione pro trump in arizona il segretario di stato della georgia brad raffensperger evacuato manifestanti pro trump manifestanti pro trump atlanta il manifestante black lives matter a los angeles un manifestante con uno striscione per l impeachment a trump georgia, i manifestanti di trump armati fino ai denti assalto al congresso usa supporter di trump si fa una foto con la statua di gerald ford supporter di trump si fa le foto al posto dello speaker al congresso jake angeli al congresso cio che resta nella scrivania di nancy pelosi dopo l'assalto dei supporter di trump supporter di trump alla scrivania di nancy pelosi federali al congresso dopo l assalto dei supporter di trump supporter di trump assaltano al congresso usa 2 manifestanti assediano il campidoglio a washington manifestanti pro trump assaltano il congresso manifestanti pro trump assaltano il congresso howard liebengood manifestanti picchiano un poliziotto con una bandiera americana a washington jeffrey smith 1 howard liebengood doug jensen eugene goodman distrae la folla manifestanti assediano il campidoglio a washington post della tenente roxanne mathai alla manifestazione pro trump 5 gas lacrimogeni contro i manifestanti a washington doug jensen 2 scontri tra polizia e assaltatori al congresso usa