L'ASSE PARIGI-NAPOLI DIETRO LE VIOLENZE TRA ULTRAS MILANISTI E QUELLI DEL PSG – L'ASSALTO ORGANIZZATO TRA LE DUE TIFOSERIE A MILANO È UNA VENDETTA DOPO GLI SCONTRI NEL MATCH DI ANDATA TRA ROSSONERI E PARIS SAINT GERMAN – I FRANCESI SONO GEMELLATI CON LA CURVA DEL NAPOLI, ODIATA DAI MILANISTI, E CIÒ RENDE RIVALI I DUE GRUPPI - I 73 SUPPORTER DEL PSG IDENTIFICATI DALLA POLIZIA ERANO TUTTI SENZA BIGLIETTO. ERANO IN ITALIA SOLO PER MENARSI O VOLEVANO SCAVALCARE I CANCELLI DI SAN SIRO?

TIFOSI PSG AGGREDITI A MILANO SONO TUTTI SENZA BIGLIETTO

scontri tra tifosi prima di milan psg 7

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Sono risultati tutti sprovvisti dei biglietti i 73 supporter del Psg identificati in tarda serata dalla Polizia sui Navigli dove i tifosi francesi sono stati aggrediti dagli ultrà milanisti e sono poi entrati a contatto con le forze dell'ordine. Il bilancio è di un francese accoltellato gravemente, un altro ricoverato in condizioni lievi e due poliziotti feriti.

I controlli sono stati intensificati sui Navigli, all'Arco della Pace, in piazza Duca d'Aosta e in altre zone. Il 34enne ferito in modo grave sarà operato. Il connazionale arrestato per aver colpito un poliziotto sarà processato e per lui sarà probabilmente emesso un Daspo.

COME NASCE LA RIVALITÀ TRA ULTRÀ DEL MILAN E DEL PSG (C’ENTRANO I NAPOLETANI)

Estratto da www.corriere.it

scontri tra tifosi prima di milan psg 4

Un assalto organizzato, probabilmente una vendetta dopo i tafferugli in tribuna a Parigi. Un gruppo di ultrà della Curva Sud del Milan contro i tifosi del Psg, nella tarda serata di lunedì ai Navigli, con un francese ferito per una coltellata. Ma perché le due tifoserie sono rivali? Il motivo è legato all’amicizia degli ultrà del Paris Saint-Germain con quelli del Napoli, che porta i parigini a far implicitamente propria la rivalità tra milanisti e napoletani.

[…] Nella partita del 25 ottobre tra Psg e Milan era segnalata la presenza di tifosi azzurri a Parigi, accanto a quelli parigini. C’era anche uno striscione degli ultrà partenopei, in bella mostra accanto a quelli del Psg. Al Parco dei Principi erano arrivati circa duemila milanisti. Durante la partita un gruppo di tifosi parigini si è avvicinato allo spicchio occupato dagli ospiti, con scontro evitato solo dall’intervento di steward e forze dell’ordine.

scontri tra tifosi prima di milan psg 3

Anche per questo c’era preoccupazione per la presenza dei tifosi francesi a Milano, in vista di una possibile risposta dei milanisti (che si preparano ad accogliere anche il grande ex Donnarumma). […]

