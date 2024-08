22 ago 2024 08:36

CON L’ATAC SIAMO ALLE COMICHE FINALI – A ROMA VERRÀ CORRISPOSTO UN PREMIO IN DENARO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA DEL TRASPORTO CHE ARRIVERANNO PUNTUALI, E NON SI ASSENTERANNO PER FARSI GLI AFFARI LORO. IL BONUS DIPENDE DAL SINDACO, ROBERTO GUALTIERI, CHE PERO’ NON HA ANCORA FIRMATO – A QUANDO UN PREMIO ANCHE PER I GIORNALISTI CHE ARRIVANO IN TEMPO PER SCRIVERE UN ARTICOLO?