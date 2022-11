L’ESODO È UNA MODA – BALENCIAGA È LA PRIMA MAISON A SFANCULARE TWITTER: IL MARCHIO DEL GRUPPO KERING HA CHIUSO IL SUO PROFILO DOPO CHE ELON MUSK HA ACQUISTATO IL SOCIAL – LA CASA DI MODA NON HA SPIEGATO IL MOTIVO, MA IN MOLTI TEMONO PROBLEMI DI SICUREZZA – NEI GIORNI SCORSI UN FIUME DI FINTI UTENTI HA IMPERSONATO BRAND FAMOSI. E, NEL CASO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA ELI LILLY, IL TITOLO A WALL STREET È FINITO IN CADUTA LIBERA CON L'ANNUNCIO (FALSO) CHE L'INSULINA ERA DIVENTATA GRATIS…

Da Ansa

BALENCIAGA 11

Balenciaga divorzia da Twitter: dopo aver tagliato i ponti con Kanye West per le tirate razziste e antisemite del rapper, il marchio del gruppo Kering ha disattivato il suo profilo ed e' la prima casa di moda ad andarsene dal sito di microblogging dopo l'acquisto da parte del boss di Tesla e Space X, Elon Musk.

La maison non ha ancora spiegato le ragioni del gesto che arriva tra diffuse preoccupazioni sulla direzione che Musk intende dare alla piattaforma, tra minacce di bancarotta, l'esodo di manager in ruolo chiave, contenuti razzisti e estremisti e i timori per la sicurezza e per la privacy: nei giorni scorsi un fiume di finti utenti hanno impersonato brand famosi mandando, nel caso della casa farmaceutica Eli Lilly, il titolo a Wall Street in caduta libera con l'annuncio - falso - che l'insulina era diventata gratis.

ELON MUSK TWITTER

Balenciaga e' l'ultimo in una lunga sfilza di marchi e vip, tra cui, a Hollywood, la comica Whoopi Godberg e la showrunner di 'Bridgerton', Shonda Rhimes, che hanno disattivato i loro profili mentre altre celebrita' si sono limitate a smettere di postare. Nel mondo della moda la top Gigi Hadid ha cancellato il suo account citando "la nuova leadership" e "una cloaca di odio e pregiudizio" di cui lei "non vuole essere piu' parte".

kate moss e lara stone per balenciaga 2

Importanti corporation hanno nel frattempo ritirato la pubblicita' da quando Musk ha assunto il controllo: tra queste, a fine ottobre General Motors lo ha fatto pubblicamente, mentre per altri marchi come Dyson, United Airlines, Chipotle e Pfizer le inserzioni sono state sospese senza troppo clamore. Anche Balenciaga ha sospeso le pubblicita' su Twitter. Per Demna, lo stilista di Balenciaga, Twitter e' sempre stata una importante cassa di risonanza per capi e accessori motivo di controversia come le sacche della spazzatura di pelle da 1790 dollari o le Crocs con il tacco a spillo. La maison aveva quasi un milione di seguaci su Twitter prima dell'annuncio di oggi, con gli ultimi "cinguettii" fatti per promuovere la nuova collaborazione con Adidas.

kate moss e lara stone per balenciaga 3 BALENCIAGA 5 BALENCIAGA 1 BALENCIAGA 4 ELON MUSK TWITTER elon musk BALENCIAGA BALENCIAGA 9