31 lug 2021 10:00

L’ITALIA DEL BRANCO - A MANTOVA 5 VENTENNI INVITANO A UNA FESTA UNA 16ENNE E LA VIOLENTANO IN GRUPPO - NON È BEN CHIARO SE LA RAGAZZINA ABBIA ASSUNTO O SIA STATA SPINTA AD ASSUMERE ALCOLICI O STUPEFACENTI MA NON HA AVUTO POSSIBILITA’ DI DIFENDERSI - SEQUESTRATI TELEFONI E COMPUTER DEI GIOVANI: PER GLI INQUIRENTI I RISCONTRI SONO “SIGNIFICATIVI”