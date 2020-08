L’ITALIA HA I SOLDI PER ORGANIZZARE LA MACCHINA DEI TAMPONI RAPIDI NEGLI AEROPORTI? RISPOSTA SEMPLICE: NO - INFATTI GLI SCALI NON RIESCONO A FARE I CONTROLLI E LE ASL SONO IN AFFANNO PER MANCANZA DI REAGENTI E DI PERSONALE QUALIFICATO - “NON CI SONO AEROPORTI DOVE SI POSSANO FARE ACCERTAMENTI CON TAMPONI, A MENO DI PICCOLISSIMI SCALI CON 100 PASSEGGERI AL GIORNO, NON CERTO I 6 MILA PREVISTI NEL PERIODO DI FERRAGOSTO TRA MALPENSA E LINATE”

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

la procedura del tampone

Il suggerimento, neanche tanto velato, che arriva dal ministero della Salute è: se volete far presto e circolare liberamente in Italia arrivate già con un certificato di negatività. Scendendo da un aereo o da una nave provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, non sarà affatto facile trovare tamponi rapidi in porti e aeroporti. Semplicemente perché, al momento, le Regioni non ne sono fornite e non hanno neanche il personale necessario.

E allora ci si dovrà autodenunciare e aspettare 48 ore per un tampone tradizionale il cui esito dovrebbe arrivare nel giro di altre 24 ore (previsione ottimistica). Nel frattempo toccherebbe stare in isolamento, come dice chiaramente l' ordinanza del ministro della Salute Speranza entrata in vigore ieri nel tentativo di neutralizzare i tanti focolai accesi da italiani di ritorno dalle vacanze all' estero.

tampone

[…] Per i prossimi giorni sarà quasi impossibile aver fatto un tampone antigenico allo sbarco. Le Regioni […] non sono attrezzate. Eccezion fatta per il Veneto e per il Lazio, nessuna si è ancora dotata dei test rapidi (ancora sperimentali e non validati) capaci di dare una risposta affidabile al 70 per cento entro 15-20 minuti. […]

[…] Fiumicino dovrebbe essere il primo scalo a partire, forse già entro 48 ore. […] Nei prossimi giorni - dicono dal ministero - «nei principali aeroporti, nei porti e linee di confine, in via sperimentale si potranno trovare postazioni per eseguire i test rapidi». Ma a Milano è la stessa Sanità aeroportuale a escluderlo: «Non si possono fare - spiegano dall' Usmaf - non ci sono aeroporti dove si possano fare accertamenti con tamponi, a meno di piccolissimi scali con 100 passeggeri al giorno, non certo i 6.000 previsti nel periodo di Ferragosto tra Malpensa e Linate». […]

CORONAVIRUS - TAMPONE

[…] Basta tirare fuori i soldi però e la soluzione si trova. Pochi "fortunati" passeggeri sbarcati ieri mattina a Firenze hanno trovato subito fuori dallo scalo uno stand della Misericordia: in venti si sono messi in fila ma di tamponi rapidi ce n' erano solo cinque. A 82 euro con risultato in 24 ore. […] Ad Ancona, dove arrivano molti traghetti da Croazia e Grecia, non è stato fatto neanche un tampone […]