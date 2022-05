26 mag 2022 15:01

C’È UN CADAVERE NEL TEVERE – IL CORPO DI UN TURISTA AMERICANO DI 21 ANNI È STATO RIPESCATO ALL’ALTEZZA DI PONTE SISTO: LO HANNO RITROVATO I VIGILI DEL FUOCO CHE STAVANO PERLUSTRANDO LA ZONA – IL NOME DEL GIOVANE È ELIJA OLIPHAMT, ERA IN VACANZA NELLA CAPITALE DA QUALCHE GIORNO: LA SUA SCOMPARSA ERA STATA SEGNALATA ANCHE IN TV DAI FAMILIARI – PER ORA NON CI SONO NOTIZIE SU POSSIBILI SEGNI DI VIOLENZA…