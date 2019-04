L’UNICO FRUTTO DELL’AMOR È LA KATANA – VIDEO: UN RAGAZZO ARMATO DI KATANA MINACCIA I PASSANTI PER LE STRADE DI MILANO ED È STATO ARRESTATO – È UN GIOVANE STRANIERO, APPARENTEMENTE NORDAFRICANO, CHE È FINITO IN MANETTE. PER FERMARLO CI SONO VOLUTI OTTO UOMINI DELLA GUARDIA DI FINANZA – SALVINI: “UNICA SOLUZIONE. GALERA ED ESPULSIONE. EPPURE PER LA BOLDRINI ‘NON C’È UN PROBLEMA IMMIGRAZIONE’”

Zainetto in spalla, jeans, maglietta bianca a maniche corte, berretto da baseball e una lunga e affilata katana in mano. Così, in evidente stato di alterazione, girava tra i passanti in pieno giorno per le strade di Milano. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di otto uomini della guardia di finanza, che lo hanno immobilizzato non senza fatica. Attimi di grande paura in piazzale Ferrara, zona Corvetto, nel primo pomeriggio di mercoledì. A finire in manette è un uomo straniero, con precedenti penali.

L'uomo con la katana in mano minaccia i passanti

Stando a quanto riferito dai finanzieri, alcuni militari del Gruppo pronto impiego di Milano, nel corso di un'attività di controllo economico-finanziario del territorio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno intravisto un individuo passare lungo il marciapiede con la lunga katana in mano.

La brandiva minaccioso anche sfoderandola per puntarla contro alcune persone che lo riprendevano. Tanto che poco prima dell'arresto, il giovane, apparentemente nordafricano, era stato ripreso mentre con la katana in una mano e la custodia rossa nell'altra, minacciava alcuni uomini con la lunga 'spada'.

L'arresto della guardia di finanza in piazza Ferrara

In quel momento, i baschi verdi, che prima stavano controllando un altro ragazzo, si sono subito attivati per immobilizzarlo. L'uomo, secondo quanto riferito dai finanzieri, ha cercato di nascondere la katana sotto un'auto in sosta ma poi si è scagliato contro i militari con un secondo coltello. Sono state necessarie le brusche maniere per metterlo a terra e riuscire a disarmarlo. Tanto che le urla dell'intervento hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che in un primo momento hanno provato a protestare.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza ma nessuno è stato trasportato in ospedale. Finalmente, katana e coltello sono stati sequestrati. L'esagitato invece è finito in carcere in attesa del processo per direttissima.