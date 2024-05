L’UOMO CON LA KATANA CHE HA SCATENATO IL PANICO A LONDRA È UNO SCIROCCATO – IL GIUDICE HA CONVALIDATO L’ARRESTO DI MARCUS ARDUINI MONZO, IL 36ENNE CHE MARTEDI’ SCORSO HA UCCISO UN 14ENNE E FERITO ALTRE QUATTRO PERSONE A COLPI DI SPADA, VICINO ALLA STAZIONE LONDINESE DI HAINAULT – IMMIGRATO CON DOPPIA CITTADINANZA SPAGNOLA E BRASILIANA, MONZO SI DEFINISCE UN “MISTICO”. POCHI GIONI PRIMA DELL’ASSALTO, SI ERA VESTITO DA ROBIN HOOD PER UNA GARA DI TIRO CON L'ARCO – LA POLIZIA HA ESCLUSO IL MOVENTE DEL TERRORISMO: SI IPOTIZZA UN RAPTUS INNESCATO DA QUESTIONI PERSONALI...

(ANSA) - Arresto convalidato in tribunale per il 36enne sospettato di aver seminato lunedì paura e sangue in prossimità della stazione della metropolitana londinese di Hainault, alla periferia nord-est della capitale britannica, uccidendo con una katana - una spada simile a quella dei samurai giapponesi - un ragazzo di 14 anni e ferendo altre 4 persone (due passanti e due poliziotti).

L'uomo, identificato come Marcus Arduini Monzo, è un immigrato con doppia cittadinanza spagnola e brasiliana, ma trapiantato da diversi anni nel Regno Unito e residente a Newham.

Oggi è comparso dinanzi a un giudice della Westminster Magistrates Court che lo ha rimandato in custodia in carcere sulla base dell'incriminazione per omicidio, tentativo d'omicidio plurimo, lesioni gravi e possesso illegale di arma da taglio formalizzata ieri da Scotland Yard: l'avvio del processo è stato fissato per il 7 maggio presso la corte di Old Bailey. Nell'udienza preliminare, l'uomo si è limitato a declinare al rallentatore le generalità.

La polizia di Londra ha escluso fin da subito ogni ipotesi di terrorismo, almeno sulla scorta delle prime indagini, ma mantiene il riserbo sull'ipotesi di movente della furia omicida del 36enne: forse un raptus innescato da questioni personali.

Secondo la ricostruzione dei fatti emersa in questi giorni, Arduini Monzo lunedì mattina si è dapprima schiantato alla guida di un veicolo contro il muro di una casa ferendo nell'impatto un 33enne. Quindi ha tentato di entrare nell'abitazione, è tornato in strada a piedi e ha poi ferito a morte Daniel Anjorin, uno studente di 14 anni di colore sorpreso vicino alla stazione della 'tube' mentre andava a scuola. Ha infine accoltellato un secondo uomo, di 35 anni, e i primi due agenti intervenuti per cercare di bloccarlo, prima che altri poliziotti riuscissero a fermarlo a colpi di scariche elettriche di taser.

L'uomo accusato di aver ucciso un ragazzo di 14 anni durante l'assalto con la spada ad Hainault è un "mistico" che si è vestito da Robin Hood per giocare a tiro con l'arco settimane prima dell'attacco.

Marcus Arduini Monzo, 36 anni, è comparso alla Corte dei magistrati di Westminster accusato dell'omicidio di Daniel insieme a due capi di imputazione di tentato omicidio, due capi di imputazione di lesioni personali gravi, furto con scasso aggravato e possesso di un articolo lamato. Altri quattro sono rimasti feriti durante la furia durata 22 minuti di martedì, inclusa un'eroica agente di polizia che ha quasi perso una mano.

Monzo è un musicista dilettante e si definisce "mistico". Si è vestito da Robin Hood per una gara di tiro con l'arco settimane prima dell'attacco.

Affiancato da tre robusti ufficiali portuali maschi e una donna, il cittadino con doppia cittadinanza ispano-brasiliana indossava una tuta grigia in dotazione al carcere e teneva la mano sinistra sul petto per tutti i sette minuti dell'udienza. Quando gli è stato chiesto di confermare il suo nome completo, ha risposto molto lentamente: 'Il mio nome completo? Se ricordo bene si tratta di Marcus Aurielo Audini».

