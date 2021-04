13 apr 2021 15:04

DALLA RUSSIA CON PUDORE - UN'ARTISTA E ATTIVISTA FEMMINISTA RUSSA RISCHIA 6 ANNI DI RECLUSIONE ''PER DIFFUSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO'' DOPO AVER CONDIVISO OPERE D'ARTE RAFFIGURANTI UNA VAGINA SUI SOCIAL – DA ANNI LA DONNA È NEL MIRINO PER ESSERSI BATTUTA PUBBLICAMENTE PER I DIRITTI DELLA COMUNITÀ LGBTQ. UNA POSIZIONE NON GRADITA AL CREMLINO CHE PROMUOVE…